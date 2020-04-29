展光4.6億奪豉油街蚊型地

樓面呎價7710元 近估值下限

公司註冊處資料顯示，展光有限公司註冊董事，據悉是建材商健聯發展相關人士黃寶戀，過去曾發展西貢對面海住宅濤苑。此外，黃寶戀等人在2009年以1.164億元購入九龍塘又一村高槐路屋地，並在2018年透過公司股權轉讓方式（即賣殼）售出地皮，成交價達5.2億元，黃寶戀等持貨9年，帳面大賺逾4億元或3.5倍。

業界早前估計，上述地皮估值介乎4.24億至6.36億元，即每方呎樓面地價介乎7000至1.05萬元，萊坊執行董事林浩文表示，是次中標價接近業界估值下限，反映新冠肺炎疫情肆虐、經濟衰退、失業率上升等負面因素，影響發展商出價，取態不會太進取，但長遠而言，發展商對後市仍有信心。

分析:經濟負面因素多 出價不進取

值得留意的是，項目部分面積要包括長者鄰舍中心、長者日間護理中心等，這將影響日後項目的售價，預計項目會主攻上車客或細家庭的小型單位，估計投資總額約6億至6.5億元，每方呎售價約1.7萬元起。

上述旺角豉油街與上海街交界住宅官地，地皮面積6733方呎，可建樓面60594方呎，中標者須預留1樓及2樓、約3.09萬方呎的樓面興建護老院，完成後需連同2個車位及相關設施交還政府。

地皮於上周五截標，地政總署收到27份標書，大部分入標發展商為港資，包括長實（1113）、會德豐（ 0020 ）、英皇（ 0163 ）、佳明（ 1271 ）、建灝地產等，另亦有中資入標，如佳兆業（1638）、越秀地產（0123）等。