本月十大屋苑280宗成交 逾1年高位 八成呎價反彈 新都城升4.4%最勁

明報記者 張允亭

十大屋苑本月成交中，以上車樂園之一的沙田第一城，暫錄42宗成交位列榜首，宗數較上月全月錄27宗大增56%；屋苑最新平均實呎17856元，按月升約4%，升幅僅次將軍澳新都城同期錄得的按月升幅4.4%。

代理消息指，沙田第一城最新近成交為9座中層F室，屬實用451方呎3房間隔，以733萬元易手，實呎1.62萬元；原業主2011年2月以320萬元購入，持貨9年，帳賺413萬元或1.3倍。

第一城美孚交投按月升逾五成

另美孚新邨4月暫錄約37宗成交，較上月全月錄約24宗，亦增加54%。

可留意的是，紅磡黃埔花園4月暫錄約20宗成交，較上月全月錄36宗，按月回落44%。中原高級分行經理周德龍表示，由於黃埔花園大部分叫價較低放盤早前被消化，現時普遍業主的減幅，與準買家期望有落差，故阻礙交投。

嘉湖事故單位低市價逾兩成沽

至於4月成交量錄按月下跌31%的另一上車樂園、天水圍嘉湖山莊，最新平均呎價1.08萬元，按月升2.7%，重返去年7月水平。

美聯市務經理麥珞珩表示，嘉湖山莊樂湖居9座高層A室，實用636方呎、3房連套房間隔，新近以450萬元獲首置客承接，實呎7075元，成交價低市價逾兩成。據悉，2005年有人於單位跳樓自殺身亡；原業主於2010年3月以約160萬元購入單位，持貨10年，帳面獲利290萬元或逾1.8倍。

分析：疫情緩和帶動交投回升

資深地產分析員林一鳴表示，新冠肺炎疫情下樓價未有如2003年SARS一疫般大跌，市場劈價求售單位只屬少數，擬趁機入市執平貨的準買家卻是多數，令二手業主沒進一步劈價。

林一鳴續指，隨著疫情緩和，市民外出睇樓意欲增，料成交量將回升。

另市場亦有零星蝕讓個案。美聯高級營業經理張少勛表示，東涌東環1B座低層1室，實用582方呎，屬2房連儲物室間隔，以660萬元易手，實呎11340元，成交價低市價約5%；原業主2015年10月710.5萬元購入，持貨近5年，帳面蝕50.5萬元或7%，惟連稅項及雜費計，料實蝕約83萬元或12%離場。