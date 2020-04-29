經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：現在樓市 好似二八天時

【明報專訊】有老友話不明白近日樓市，或者不明白近日樓市的報道，上星期是劈價連連，業主有錢賺都話明賺實蝕，樓市隨時會下跌兩三成，今日就話新樓貨尾銷情不俗，有屋苑樓價更創歷史高位，還有業主賠訂不賣，究竟樓市現在是什麼形勢，很難睇通睇透。

賣仔莫摸頭 賣了不要想太多

老友真的是大想頭，誰可以睇通睇透樓市，略知一二已經是受用無窮。我認為樓市好似現在天氣，老一輩的人叫二八天，閣下着羊毛衫加外套冇問題，着短袖T恤也可以。其實，樓市成交有高有低，無論點講都可以，地產代理多數引用一些個別例子，這些可以被歸納為小數據，近期代理想業主賣樓，小數據就傾向講一些劈價成交，甚至未成交都講，大數據就是差餉物業估價署以及中原指數，上星期五，中原指數破了8個星期高位，但在過去8星期，大家只睇到劈價盤劈價成交，原來樓市在劈價聲中上升，那些見到有劈價賣樓的業主真的不值。

不過，又不能夠怪任何人，買樓賣樓咁大件事，一定要自己做足功課，贏輸都是自己承擔，怪人反而會畀人覺得自己愚昧，唉，賣仔莫摸頭，賣咗出去就算，唔好想咁多。

配合大小數據 才可了解樓市真象

不少人認為大數據是真，細數據是假，其實是搞錯了，大數據只是一個平均數，反而不真實，而細數據是一個個成交個案，珍珠都冇咁真。不過，用少數個案來反映整個市况，這只是以偏概全，所以，大小數據要互相配合才可以了解到樓市真正的形勢。就好似最近，不少人同我講劈價盤滿天飛，樓市將會大跌，應該及早賣走手上物業，我話唔講將會，而是現在劈價盤滿天飛，中原指數一定大跌，但事實上則相反，我同意劈價是有的，但不是滿天飛，與此同時，亦有不少高價成交，才令到中原指數在劈價盤滿天飛之下仍然上升，我並不是叫大家急着買樓，而是叫大家唔好見到有一些劈價盤就急急賣樓，當那些業主降價出售物業，代理就會對買家說，我又搵到一個劈價盤了。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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