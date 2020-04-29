經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：拆碎股白吃兼賺錢

【明報專訊】朋友不講都不知，原來𠵱家有一種股票玩法，不是發達賺錢的那種，而只是純粹求生。要知道，股東會通常會有不錯的伙食，於是，一千幾百元買一手股票，每年去吃它一頓，也不失為一條收回成本的招數，但這成本畢竟太慢才收回來，不划算。

買來碎股拆細賣 除笨有精

更低的成本是購入碎股，碎股不但比較平，而且股數更少，但不論你持有多少股，白食的效益是不變的。因此，當然是購入碎股，比一手股票更有利。

然而，單單白食，也不是商機呀！於是，就有「聰明人」，在市場買來碎股，再把它拆細，一張一股，100股就可賣給99個人，剩下一張，留回自用。要知道，一股的成本可以是幾毫子，甚至是幾個仙，但卻可換來一個白吃白喝的機會，一年兩次，如果一張賣上幾十元，也不過分吧？

當然了，一張股票賣到幾十元，算不了什麼，但香港的上市公司這麼多，一百間的股票就是幾千元了。買家花了幾千元，一年可有一兩百次的任吃機會，無論如何，都可歸本有餘。這當然是at the expense of上市公司，但這些碎股黨會想，上市公司賺這麼多錢，也不在乎吧，這不妨算作是社會成本的一種。

這是辛苦錢，因為找客人也不容易，不過香港的失業率愈來愈高，也許也會有愈來愈多有時間去白食的人。而且，牽豬哥賺暢，賣股票之餘，自己也可白食，收入也不用交稅，吃窮萬惡的上市公司，多妙！

[周顯 投資二三事]

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