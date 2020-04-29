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劉思明：殘股追落後 要選已成勢股份

【明報專訊】臨近長假，港股繼續做好，除了部分強勢股支撐升勢，落後股發力大漲，也助大市一把。不過，大市成交疲弱，沽盤積極，不宜太過樂觀進取，特別追落後，低殘股多的是，要選也要選有勢的。

恒指昨高開後曾經倒跌逾百點，低見24,176點反覆向上，以近全日最高位收市，收報24,575點，升295點或1.22%；國指升1.09%。大市成交861億元，低於60天平均近三成。據《明報》港股數據庫，升跌比率72比28，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為62比38，大市普遍上升，上升動力較強，但沽盤相當積極，有近四成呈陰燭低於開市價收市。

教育股再升8% 走勢凌厲

本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成多下跌，醫藥保健、中資電力跌約0.5%表現已經最差。上升行業中，有約一半的升幅超過1%，跟得上或跑贏國指。個別走勢凌厲，教育再升8%，航運物流升4%，軟件服務、環保及新能源升逾2%。教育股除了宇華（6169）、中教（839）、新高教（2001）強勢再創52周或上市新高，落後的楓葉（1317）、睿見（6068）大漲一兩成。

楓葉於收市後公布截至2月底中期業績，收入按年上升6%，當中學費及寄宿費升13%，反映襄陽及濟南新校營運，入讀學生人數增加，但受新冠疫情影響取消了國外冬令營，令其他收入減少，加上營銷開支、財務成本增加，導致半年純利跌8%。

楓葉中線看好 股價50天線有支持

楓葉盈利倒退，或打擊股價表現。不過，股價雖經過昨天急升，市盈率仍僅10倍多，已反映利淡因素。隨着新收購的馬來西亞學校及新設學校提供貢獻，加上透過伙伴合作的輕資產發展模式的效益浮現，有助業務擴張，提升業績表現，中線值得憧憬。股價方面，楓葉回調料於50天線約2.5元有支持，設低收2.4元止蝕。

建滔積層板初步轉強 上試8元

教育股追落後，其他昨天表現亮麗的行業也出現類似情况，如航運股招商局港口（0144）、中遠港口（1199）、軟件互聯網股閱文（0772）、新能源信義光能（0968）、本地零售莎莎（0178）等均由處於低位急升，部分受到公司消息帶動。低迷的工業股建滔積層板（1888），昨升穿50天線兼近月高位7.4元，初步轉強，後市有機會上試8元或以上，倘低收7.2元可先離場。

[劉思明 數據尋寶]

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