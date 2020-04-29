張兆聰：內險股炒復蘇 平保值博

道指及標普500指數周一晚升逾1%，大型科技股高位則高位見阻力，相信只屬整固而非見頂，始終科技股未來增長空間大，短期炒復蘇有換馬沽壓，但整固過後又會再上。歐美銀行股表現突出，細價股（羅素2000）亦升幅顯著。港股也有類似情况，匯控（0005）昨日公布業績前升幅跑贏騰訊（0700），阿里（9988）股價就更是弱勢，昨日失守200元關口，年初至今仍然下跌；反而拼多多不斷新高，京東今年股價也表現出色，後兩者今年升幅達30％。

教育股表現突出 創業板註冊制利券商

近日表現突出的是教育股。雖然昨日高開高走後一度出現顯著獲利沽壓，但未幾再現買盤。教育股可能有兩個主題，一個是內地失業潮下（中泰證券指實際高達20%，但文章很快就遭刪除），國家鼓勵本科畢業生升學，對高等教育需求增加。另一個是留學潮受阻。澳洲表示會調查病毒源頭，如此「政治不正確」當然引來中國反對，駐澳大使就警告中國隨時會停止購買澳洲產品，民眾也不再到澳洲留學。內地到海外的留學生都是富裕階層，絕對能負擔高昂學費，若留在內地升學，上市教育股當然能受惠。這兩個主題確實吸引，但教育股一時三刻很難增加學位，至於加學費則觸碰「上學難」這條紅線，加幅會有個限度，炒還炒別太認真。舉一反三，中國與全球脫鈎似乎踏入實質階段，內地取代會是一個投資主題，昨日芯片股又借美國限制高科技出口炒上。這是一個持續有效的主題。

繼科創板後，創業板也將推行註冊制，中資券商股向好，中信証券（6030）升逾4%，中金（3908）更漲7％。由於A股大量股份，尤其是創業板的估值是天文數字，若註冊制下大量新股上市，對於高估值股份會有不少衝擊，故昨日曾出現一輪拋售，唯獨A50指數跌幅不大，茅台更創新高。但出奇地各大指數很快便倒升，筆者覺得A股是次調整可能已差不多，2800點以下有很強支持，A50或滬深300ETF都可以考慮。

內險股中長期潛在升幅大

市場轉炒復蘇，現時市場比較落後、又開始有些回升的是內險股。內地保險股眾多利淡集於一身，如近年保費收入本就偏弱，一場疫症更是雪上加霜；國債利率、銀行存款利率下滑，不利投資收入。今年首季業績也一般，平保（2318）首季淨利潤260.63億元（人民幣‧下同），按年跌42.7%；壽險及健康新業務價值164.53億元，按年跌24%；中國人壽（2628）首季賺170.9億元，按年跌34.4%；新業務價值增8.3%，但邊際利潤收窄，反映產品組合多以儲蓄產品為主。

但業績一般股價卻不受影響，反而隨大市反覆偏好，意味股價可能已充分反映利淡因素而見底。事實上，以平保為例，股價絕少會低於200天線那麼多，對上一次已是2011年，當時急挫過後也是見底，就只等逐漸回升。短線動力未必很強，但中長期潛在回升空間卻很大。平保績後會見分析員，亦表示下半年會開始復蘇，可於20天線附近吸納。

[張兆聰 還看今朝]