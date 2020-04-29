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經濟
2020年4月29日星期三
技術取勝
投資策略
匯控首季撥備234億 按年急增4倍 盈利減半遜預期 3至4月港業務回升
港區少賺12％ 仍貢獻集團88%盈利
分析：業績差過預期 不宜沾手
恒生第一次中期息派1.1元 減21%
國泰擬上調6月客運力
五大行「疫市」季績 減值撥備未急升 分析:當局要求「不抽貸」 壞帳未反映
中信証券首季少賺逾4%
恒指升295點 成交縮至861億
金管局再沽107億港元 本輪最大規模
招商局傳私有化 股價大升23％
會德豐盈警 首季料蝕60億
企業WVR諮詢延長至5月底
港鐵3月本地總客量按月升17.7％
虛銀WeLab Bank試業 將邀2000人參與 3個月存息最高4.5厘
萬洲首季賺27億 按年升80%
比亞迪料上半年純利升10至24%
機構頻轉倉避險 紐油挫兩成後回穩 6月期油與7月價差擴大
藥企季績勝預期 美股先升後回
歐盟放寬銀行槓桿 料放水3.8萬億
張兆聰：內險股炒復蘇 平保值博
植耀輝：新世界搞合股 小試牛刀
技術取勝：金沙中國34元料有阻力
香港寬頻：政府津貼歸員工
美團傳攻共享電單車 訂購100萬部車
劉思明：殘股追落後 要選已成勢股份
周顯：拆碎股白吃兼賺錢
湯文亮：現在樓市 好似二八天時
本月十大屋苑280宗成交 逾1年高位 八成呎價反彈 新都城升4.4%最勁
上月洋房買賣涉13億 4個月低位
展光4.6億奪豉油街蚊型地
御龍山特色戶8000萬沽 項目一手新高
楊春雷涼茶舖位5000萬沽 持貨48年帳面賺277倍
峻源全新示位洋溢自然氣息
家居防疫留意5黑點
新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏：內地重啟經濟 留意三大主題
技術取勝：金沙中國34元料有阻力
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【明報專訊】裕元集團短線下試通道底部（圖）
永達汽車7.5元初見阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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