植耀輝：新世界搞合股 小試牛刀

那為何新世界今次會有此四合一之舉措？可能要從近年之發展說起。近年新世界系動作多多，較受關注便包括私有化新世界中國，以及新創建（0659）斥資215億元收購富通保險。雖然如此，然而相比其他藍籌地產股，新世界估值一直相對落後，最大原因在於其一直存在「管理層折讓」，所以當新管理層上場後，當務之急便是如何收窄此種差距。

新管理層動作多 有意重振集團形象

事實上「第三代」管理層鄭志剛調升為行政總裁前，已於集團身居要職，並主理多個重要項目，當中便包括以K11品牌定名之K11 Atelier及K11Musea。未來新世界仍有多個大型項目，包括200億元之SKYCITY航天城項目以及300億元之啟德體育園，因此新管理層有意重振集團形象亦不難理解，筆者認為今次合股安排是小試牛刀之舉，未來應會有更多後着；只是要令外界及股民改觀並非一朝一夕的事，所以新班底是否能作出改變，現階段還須拭目以待。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]