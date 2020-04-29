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植耀輝：新世界搞合股 小試牛刀

【明報專訊】地產股一向不是筆者「杯茶」，但對於今次新世界（0017）合股行動，筆者頗感興趣。在筆者印象中，藍籌合股最深刻的例子，要數到2002年電盈（0008）之「5合1」。反而拆細則偶見出現，皆因入場費降低，有利吸引散戶投資者進場。公司合股有很多原因，但較常見的說法，是可吸引海外基金大戶青睞，因有部分基金可能不能買入成交價低於1美元之股份，亦可「優化股東基礎」，直接一點就是吸引更多長線投資之機構投資者。筆者亦有請教部分前輩，但絕大部分皆認為這只是坊間普遍之想法，因為基金選股仍有多種考慮，最重要是公司前景是否值得投資。

那為何新世界今次會有此四合一之舉措？可能要從近年之發展說起。近年新世界系動作多多，較受關注便包括私有化新世界中國，以及新創建（0659）斥資215億元收購富通保險。雖然如此，然而相比其他藍籌地產股，新世界估值一直相對落後，最大原因在於其一直存在「管理層折讓」，所以當新管理層上場後，當務之急便是如何收窄此種差距。

新管理層動作多 有意重振集團形象

事實上「第三代」管理層鄭志剛調升為行政總裁前，已於集團身居要職，並主理多個重要項目，當中便包括以K11品牌定名之K11 Atelier及K11Musea。未來新世界仍有多個大型項目，包括200億元之SKYCITY航天城項目以及300億元之啟德體育園，因此新管理層有意重振集團形象亦不難理解，筆者認為今次合股安排是小試牛刀之舉，未來應會有更多後着；只是要令外界及股民改觀並非一朝一夕的事，所以新班底是否能作出改變，現階段還須拭目以待。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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