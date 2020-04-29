藥企季績勝預期 美股先升後回

3M上季賣多1億美元口罩

受醫療用品的需求帶動，3M上季的口罩銷售額額外增加1億美元。上季3M錄得12.9億美元盈利，按年增長45%。經調整後每股盈利2.16美元，勝過市場預期。3M昨撤回全年業績展望，並將全年資本開支預算，由18億美元削減至13億美元。3M股價早段升逾2%。

受惠於生物製藥業務表現強勁，輝瑞上季經調整每股盈利80美仙，雖略低於去年同期，卻比市場預期好。輝瑞重申今年經調整每股盈利介乎2.25至2.35美元，股價早段先升後回落。美國重型機械生產商Caterpillar，經調整上季每股盈利按年跌39%至1.98美元，勝於預期。上季盈利按年跌42%至10.9億美元，也較預期好。不過該公司警告，次季疫情對其衝擊更大，股價早段微跌。此外，美國飲品巨頭百事（PepsiCo）第一季銷售額按年增7.7%至138.8億美元，高於分析師預期。但由於疫情下的不確定性，該公司撤回全年業績展望。百事股價早段升逾1%。

《華爾街日報》引述知情人士透露，底特律汽車大廠已計劃在5月18日恢復美國工廠的部分生產。消息稱，通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）、快意佳士拿車（Fiat Chrysler）的高層近日與美國聯合汽車工人工會（UAW）及密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）的辦公室會談，初步確定5月18日復工的時間表。受疫情影響，這些車廠自3月關閉。

（綜合報道）

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