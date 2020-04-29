機構頻轉倉避險 紐油挫兩成後回穩 6月期油與7月價差擴大

6月紐約期油午夜前報每桶13美元，7月報每桶19美元，布蘭特期油報每桶21美元。由於美國俄克拉荷馬州庫欣（Cushing）的儲油出現嚴重瓶頸，而倚賴海運的布蘭特原油暫時仍有一些海上儲存空間，令紐約油價與布蘭特油價差距擴大。數據供應商FactSet可追溯至1986年的數據顯示，紐約原油主力合約價格僅6次收市跌穿每桶11美元。歷史低位在1986年3月31日所創，當時交易價格為10.42美元。上周非主力的5月紐約期油在合約屆滿前以負值價格交易，促使投資者紛紛提早為期油合約轉倉。

紐約油價布蘭特油價差距擴大

標普道瓊斯指數公司昨將所有標普道瓊斯大宗商品指數（包括標普高盛大宗商品指數）的6月紐約期油合約，全部轉倉至7月。這變化使大量追蹤標普高盛大宗商品指數的投資產品受影響。貝萊德（BlackRock）的iShares標普高盛大宗商品指數ETF，也追蹤標普高盛大宗商品指數。截至4月27日，其資產約為4億美元。標普道瓊斯指數公司解釋，提前轉倉是基於6月紐約期油合約的價格也可能跌至負值，以及6月合約交易量穩定下降。

彭博大宗商品指數（BCOM）也提前轉倉，將於5月7日起，一連5日提早將7月紐約期油合約轉倉至9月。

瑞銀（UBS）大宗商品分析師Giovanni Staunovo稱，每個投資者都在轉倉，不想最後一個下車。由於原油合約往往要求買家在合約到期時收取石油。面對儲油設施接近飽和，一些期油合約買家被迫放棄收取原油，並向仍肯接貨的投資者付款，突顯持有即將到期合約的風險。相比下，年底交貨的紐約期油合約目前價格約為每桶27美元。

分析：投資者提前轉倉 怕最後「下車」

路透社引述消息人士及其接觸到的數據，稱俄羅斯石油生產商韃靼石油（Tatneft）在油組與盟友（OPEC+）的減產協議於5月生效前已開始減產。由於儲能耗盡及歐洲需求疲弱，該公司據報在本月已減產約五分之一。

英國石油首季利潤跌67% 遜預期

面對油價大跌，能源巨頭英國石油公司（BP）昨公布，第一季基本重置成本利潤按年大跌67%至8億美元，遜於分析師預期，但會繼續支付股息。BP債務在第一季末增至514億美元，負債比率升至36％，是近年新高。BP預期，第二季全球原油需求每日減少1600萬桶，減幅是2008至09年全球海嘯期間5倍。

（綜合報道）

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