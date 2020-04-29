經濟

比亞迪料上半年純利升10至24%

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情衝擊汽車消費，拖累車企首季業務表現。

主要銷售新能源汽車的比亞迪（1211）昨晚公布首季業績，收入按年跌35.1%，至196.8億元（人民幣，下同），純利跌85%，至1.13億元，但扣除非經常性損益項目後，則錄得約4.72億元虧損。不過，公司預計今年上半年純利可按年增10%至23.75%，相當於約16至18億元。公司指2020年第二季預計國內市場疫情影響逐漸消退，汽車行業穩步復蘇。受益於行業恢復及集團品牌力的持續提升，預計集團新能源汽車銷量及收入將走出低谷，帶動集團收入實現恢復性增長。

東風集團（0489）於上交所公告的首季業績顯示，按中國會計準則，公司首季錄得2764.66萬元虧損，去年同期為賺1.16億元；疫情之下，期內汽車銷售下降1.14萬輛，導致營業收入按年減少33.72%至20.66億元。

另一方面，銷售下降令營業成本按年少31.1%至18.51億元；銷售費用更大減52.71%至8816萬元，另外，因為員工薪酬減少，管理費用少54.66%至4169.76萬元。

東風首季轉虧 廣汽少賺96%

另一家車企廣汽（2238）首季純利亦按年大減95.73%至1.18億元；期內營業收入107.65億元，按年減少24.48%。廣汽指，因汽車銷量減少，首季銷售費用6.35億元，按年少25.21% ，但銷售商品現金收入也按年少32.19%至121.89億元；期內為客戶貸款及墊款淨增額亦增加3.7倍至8.97億元。

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