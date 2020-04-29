萬洲首季賺27億 按年升80%

疫情影響 內地肉製品銷量跌7.5%

萬洲的首季收入為62.82億美元，按年升18.9%。期內，集團肉製品因受疫情延遲了農曆新年後生產復工，內地銷量下跌7.5%，但降幅被美、歐的增長所抵消。

同時，由於售價提升，全部經營所在地均取得增長，特別是中國及及歐洲，收入增加5.8%。

不過，因美國及歐洲經營利潤的下降超逾中國的增長，肉製品經營利潤下跌9.3%。於美國，經營利潤下降的主要原因是疫情下，對因餐飲服務被關停所導致的預期損失作出撥備等。

生鮮豬肉收入上升29.5%

由於中國及歐洲的豬肉價格上升，生鮮豬肉收入上升29.5%。經營利潤於首季上升4.1%。首季萬洲生鮮豬肉的屠宰總量下跌16.9%，主因是豬流感使生豬供應有限及疫情使生產受阻，導致中國屠宰量大幅減少64.8%。

生豬養殖方面，生豬出欄量上升2.9%，而收入錄得一倍的增長。經營業績由去年同期的1.68億美元經營虧損大幅改善至5,500萬美元經營利潤。

目前，公司在美國有5個屠宰及肉製品工廠因疫情而暫時關停。但認為由於豬肉乃消費必需品，公司擁有獨特的市場地位以應對挑戰及達到持續增長。