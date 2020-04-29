經濟

虛銀WeLab Bank試業 將邀2000人參與 3個月存息最高4.5厘

【明報專訊】本港昨日再有虛擬銀行宣布試業，WeLab集團旗下WeLab Bank（匯立銀行）表示，昨日起從該行輪候名單、WeLab員工以及其親友中，邀請約2000位用戶參與及試用服務。該行初期會先推出部分服務及產品（見表），當中包括遙距開戶、無卡號扣帳卡（Debit Card）及「GoSave」定存等服務，3個月存息最高4.5厘。

明報記者 溫藹紅

自金管局發牌至今已將近一年，目前本港8家虛擬銀行中，僅得眾安在線（6060）旗下的ZA Bank（眾安銀行）正式開業，但小米（1810）旗下天星銀行、渣打旗下的「Mox」等虛銀已在早前陸續投入試業，而WeLab Bank昨日亦宣布，已進入金管局的金融科技監管沙盒（FSS）開始試業。

每60人成功做定存 首10萬可獲4.5厘息

雖然WeLab以個人貸款起家，但虛銀業務則以「GoSave」定期存款計劃打頭陣，3個月存息最高4.5厘。WeLab指出，客戶可與親友或其他WeLab Bank客戶共同儲蓄，隨着加入人數愈多，存款利率便會愈高，以每星期為基準，只要每60人成功敘做定存戶口，每客戶存入的首10萬元，將可獲最高4.5厘年利率，即3個月最多獲息1125元。此外，客戶亦可以隨時提走存款，而無需額外費用，此服務在期限內最多可用2次。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，小巴只要坐滿60人便會隨即開車，但如未夠60人，即使滿10萬元，也未必能獲取最高4.5厘優惠，該行藉此玩法吸引客戶推薦親友開戶。不過，即使中途有乘客下車，即提取款項或取消戶口，亦不會影響客戶本身的利率。若客戶存款10萬元以上，首10萬元以後之存款，則會按基本年利率1.75厘起計算，而客戶等待「開車」期間存款亦將以分層利率定價。

盼吸引客戶推薦親友開戶

另外，該行亦推出無卡號的扣帳卡，客戶可在任何接受萬事達卡（Mastercard）商戶消費，亦可在全港的JETCO（銀通）自動櫃員機，及接受萬事達卡的CIRRUS櫃員機提取現金，持卡人的戶口號碼和CVV安全碼不會印在卡上，只會儲存在手機APP內。

若客戶遺失該卡亦可透過APP上的「遺失卡」選項，立即暫停所有交易。同時該行提供5分鐘遙距開戶服務，據其網站稱，該行最快的開戶紀錄為2分38秒。

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