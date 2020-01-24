企業WVR諮詢延長至5月底

港交所今年1月重啟企業WVR諮詢，建議允許大型科企在其子公司分拆上市時擁有一股多票權利。於此次諮詢文件中，該所建議將企業股東市值門檻定為2000億元，且必須為子公司的單一大股東、擁有至少30%股權。

港交所：疫情影響各機構提交意見

不同投票權則設為每股最多5票，較美國現行的每股10票為低，且含有日落條款。據本報早前統計，本港最有望受惠企業WVR架構的科企巨頭為「ATMX」，即騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）。

此外，證監會昨日與競委會簽訂諒解備忘錄，其中訂明，兩機構可就重大事宜通知對方及諮詢意見，並在適當情况下分享資料。 文件亦訂明，兩機構會探討進一步協作機會，並在人員培訓及借調等方面已建立平台。競委會主席胡紅玉表示，備忘錄將提升競委會處理證券及期貨行業競爭事宜上的成效。