經濟

恒指升295點 成交縮至861億

【明報專訊】香港連續三日「零確診」，政府放寬商務人士往來中港的檢疫安排，本地股再受追捧，恒指昨早高開120點，尾市升幅擴大至302點或1.24%，高見24,582點，收市報24,575點，升295點或1.22%，連續兩日企穩10天線（24,121點）及20天線（23,915點），並逼近50天線（24,665點）。國指升108點或1.09%，報9983點。南下港股通昨起休市，主板成交金額僅861億元。

思捷關店股價曾急漲兩成

昨為期結日，昨晚美股先高開後急回，5月份恒指夜期高水亦收窄，截至11時半報24,603點，高水27點。本地股向上，莎莎（0178）收報1.47元，升6.6%，兩日累計已升逾一成。CEC國際（0759）及六福（0590）分別升6.6%及4.8%。收租股當中，九置（1997）升2.9%至31.9元，領展（0823）亦升1.9%。思捷環球（0330）周一宣布關閉中國以外在亞洲所有56間零售店，昨曾急升兩成至0.9元，收市報0.78元，升4％。

另外，閱文（0772）周一晚公布管理層變動，委任騰訊（0700）副總裁、騰訊影業首席執行官程武擔任首席執行官，昨收市大升14.3%，報36.55元。

植耀輝：臨近長假不宜太樂觀

耀才證券研究部總監植耀輝認為，近日市場憧憬香港疫情放緩，市民將外出消費，令零售股及餐飲股有所反彈，但考慮到部分零售股以內地旅客消費力主導，復蘇速度或未如預期，亦要關注外國疫情發展，建議投資者如有興趣追入板塊，小注吸納會較佳。他又指出，港股已連升逾700點，臨近長假期不宜太過樂觀，如以短炒為主，應在長假期前出貨，避免假期有壞消息出台。

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