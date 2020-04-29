五大行「疫市」季績 減值撥備未急升 分析:當局要求「不抽貸」 壞帳未反映

明報記者 陳子凌

昨日公布季績的5家主要內銀，首季全部錄得純利增長（見表），信用減值損失更未有顯著增加，以金額計，最高的工行（1398）首季減值594.92億元（人民幣．下同），但按年增幅只有2.1%，僅次於增1.6%的郵儲行（1658）；增幅12.9%為最高的建行，實際信用減值491.2億元，另一增幅達雙位數的交行（3328），減值損失年增11.1%，但僅為118.92億元。

建行減值損失升12.9% 5行中最高

資產質素方面，截至今年3月底，5間內銀的不良貸款餘額最多增加逾百億元，其中建行不良貸款餘額為2260.1億元，比去年底增加135.37億元；工行（1398）不良貸款餘額2501.03億元，較去年底增99.16億元；農行（1288）不良貸款餘額 1966.93億元，亦較去年底增加94.83億元；交行不良貸款餘額884.55億元，增104.12億元，而郵儲行不良貸款餘額451.18億元，只增22.74億元。不良貸款率方面，除了交行微升0.12個百分點至1.54%之外，其餘4間內銀不良貸款率均與去年底持平。

不良貸款率全持平 僅交行微升

資產質量惡化有限，Jefferies金融研究員陳姝瑾表示，這與部分壞帳未在首季充分反映有關。她指出，因為疫情期間內地監管要求確保「不抽貸、不斷貸、不壓貸」，銀行多數採取延期或展期去處理可能出現問題的貸款，因此這些貸款沒被納入不良貸款當中，而海外銀行正好相反，很快對壞帳作出撥備，與內銀形成較大差異。

但後續要看內地經濟恢復的速度，同時因為海外疫情衝擊，上下游產業鏈也受影響，這兩個因素對內銀資產質量的影響，可能會在之後一兩季才逐漸反映。

建行境內防疫貸款969億

事實上，建行在首季業績中也提到，為積極配合防疫工作，首季除了運用人行專項再貸款支持疫情防控，累計為境內疫情防控相關企業發放貸款969億元之外，亦同時降低企業融資成本，減免服務收費；對受疫情影響的個人貸款、存款、保險等，實施延後還款、延期結息、優先理賠等政策。建行又指，下一步將密切關注疫情走勢和宏觀政策變化，推進精細化管理， 守牢風險底線。