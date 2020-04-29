國泰擬上調6月客運力

集團表示，5月將營運每周兩班航班前往英國倫敦（希斯路）、美國洛杉磯、加拿大溫哥華、澳洲悉尼及印度新德里；亦會營運每周三班航班前往日本東京（成田）、台北、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷、印尼雅加達、越南胡志明市及新加坡；國泰港龍營運每周三班航班前往內地北京、上海（浦東）及馬來西亞吉隆坡，與本月的安排大致相同。

較5月增逾80航班

國泰預計，將於6月首三周繼續維持上述航班，不過擬在6月21至30日增加航班數目，預料期內國泰航空將營運每周五班航班前往英國倫敦（希斯路）、美國洛杉磯、加拿大溫哥華、澳洲悉尼；每周三班航班前往荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、美國三藩市、澳洲墨爾本、印度孟買及新德里；每日一班航班前往日本東京（成田）、大阪、韓國首爾、台北、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷、印尼雅加達、越南胡志明市及新加坡；國泰或國泰港龍則會每日營運一班航班前往內地北京及上海（浦東）；國泰港龍亦會每日營運一班航班前往馬來西亞吉隆坡，整體較5月多出逾80班航班。