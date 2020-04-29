恒生第一次中期息派1.1元 減21%

股價受壓 午後曾低見133.2元

本港雖然沒有仿效早前英國監管部門，要求銀行暫停派息包括匯控（0005）及渣打（2888）等，但因應疫情對環球經濟帶來的不明確因素及挑戰，恒生昨日宣布減派息，指派息政策綜合考慮盈利、監管規定、發展機遇及經濟前景等因素決定。

指監管機構倡保留資金支持經濟

恒生自副董事長兼行政總裁鄭慧敏，於2017年下半年掌舵後，近年來一直奉行「漸進派息」政策，派息維持有增無減（見圖），而是次削派息或意味着此政策受阻。恒生表示，儘管本地監管機構沒有像海外監管機構一樣，劃一要求該行暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備，以應對將來潛在的挑戰，及用以支持香港經濟活動。為平衡社會各持份者的利益，該行以採取審慎方式管理業務，包括股息派發。恒生又指，集團財務狀况維持穩健，擁有強大的資金基礎，董事會將續審視餘下一年的股息派發。

金管局發言人回應稱，疫情對環球及區內經濟帶來重大不明朗因素及影響，銀行應該維持足夠資本應對經營環境變差的挑戰，也要保持借貸能力，以支持本地經濟活動，因此當局認為，銀行在決定派息水平時應該謹慎評估相關因素，包括資本水平、盈利狀况及風險趨勢等，在目前環境下採取較審慎的做法合適，惟其不評論個別銀行具體的派息政策。

金管局：不需一刀切要求港銀停派息

當局重申，香港銀行體系資本水平充裕，平均資本充足比率超過20%，遠高於最低監管要求，有能力繼續提供穩定信貸支持香港經濟，因此不認為有需要一刀切，要求香港銀行業全面暫停派息。