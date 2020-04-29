分析：業績差過預期 不宜沾手

葉尚志：累跌不少 績後反彈屬正常

摩根大通發表報告，認為匯控首季業績差過該行預期，主要源於預期信貸損失上升。該行亦對亞洲業務的收入、成本控制和預期信貸損失的趨勢表示失望。管理層對前景更為謹慎，表示在信貸損失、收入面臨壓力，普通股一級資本比率下跌，業務重整亦要延後。該行將大幅下調匯控今明兩年的業務預期，不過匯控今年股價已大幅下調35%，市帳率為0.62倍，因此維持「中性」評級，目標價42元。

摩根士丹利報告認為，匯控預期信貸損失上升，而減息的影響將完全顯現，對匯控的美元、英鎊和以美元計價亞洲業務皆有影響，息差收窄加上客戶業務活動減少，會令匯控的盈利能力大為下降，不過匯控重組計劃延後，會降低相關費用，營運支出亦會有所下降。大摩指出，首季業務將為市場對該行業績預期帶來壓力。大摩維持匯控「沽售」評級，目標價為44元。