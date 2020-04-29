經濟

分析：業績差過預期 不宜沾手

【明報專訊】匯控（0005）首季業務雖然差過預期，該行在中午公布業務後股價一度跌穿40元，但不久即有資金支持倒升。第一上海首席策略師葉尚志認為，匯控股價在新冠肺炎疫情趨於嚴重後已累跌不少，對預期消息已經及早反映，股價在公布業務後有反彈亦屬正常。不過他認為匯控未來有不少挑戰，即使有反彈力度亦預料不大，特別是在新加坡的壞帳急升，在目前經濟環境下，整體銀行股皆不宜沾手。

葉尚志：累跌不少 績後反彈屬正常

摩根大通發表報告，認為匯控首季業績差過該行預期，主要源於預期信貸損失上升。該行亦對亞洲業務的收入、成本控制和預期信貸損失的趨勢表示失望。管理層對前景更為謹慎，表示在信貸損失、收入面臨壓力，普通股一級資本比率下跌，業務重整亦要延後。該行將大幅下調匯控今明兩年的業務預期，不過匯控今年股價已大幅下調35%，市帳率為0.62倍，因此維持「中性」評級，目標價42元。

摩根士丹利報告認為，匯控預期信貸損失上升，而減息的影響將完全顯現，對匯控的美元、英鎊和以美元計價亞洲業務皆有影響，息差收窄加上客戶業務活動減少，會令匯控的盈利能力大為下降，不過匯控重組計劃延後，會降低相關費用，營運支出亦會有所下降。大摩指出，首季業務將為市場對該行業績預期帶來壓力。大摩維持匯控「沽售」評級，目標價為44元。

相關字詞﹕信貸質素 銀行業績 新冠肺炎疫情 匯控 疫情

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