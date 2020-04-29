經濟

港區少賺12％ 仍貢獻集團88%盈利

【明報專訊】匯控（0005）香港業務再次撐起整個集團，首季稅前盈利為28.47億美元（見表），按年下跌12.51%，但比去年第四季有8.9%的增長。以集團首季列帳基準稅前盈利為32.29億美元，香港貢獻了88%的盈利。

匯控首季香港區零售及財富管理業務的稅前盈利為11.13億美元，按季倒退24%，但工商金融業務錄得7.68億美元稅前盈利，按季升一成，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務，與環球私人銀行業務，稅前分別賺5.83億美元及1.23億美元，按季分別大升69%及73%。

香港炒房私人銀行盈利按季大增七成

若按年比較，香港的零售及財富管理業務按年跌35.55%，工商業務跌8.24%，炒房和私人銀行則上升18.74%和32.26%。匯控行政總裁祈耀年表示，疫情影響客戶減少進入銀行分行，在產品銷售影響較為明顯，不過該行業務活動已在3月和4月亦開始回升，他指中國經濟比歐美地區先受疫情影響，經濟已在恢復。

香港業務預期信貸損失為1.33億美元，按年上升33%，但仍比集團上升4.17倍溫和，祁耀年表示滿意香港業務表現，香港信貸資產在疫情期間仍表現穩健，重申香港和大灣區會是未來利潤和投資增長地區，該行會持續增加資本和人手。。

中國內地首季列帳基準稅前盈利為6.53億美元，按年下跌10.3%，包括香港和內地業務在內的亞洲區稅前賺37.4億美元。其他地區業務則迅速倒退，歐洲區稅前蝕5.11億美元，虧損擴大35.5倍，北美洲稅前蝕1.11億美元，中東及北非與拉丁美洲稅前盈利均不過1億美元，跌幅分別約有八成和九成。

相關字詞﹕預期信貸損失 祈耀年 新冠肺炎 匯控 香港

上 / 下一篇新聞

匯控首季撥備234億 按年急增4倍 盈利減半遜預期 3至4月港業務回升
匯控首季撥備234億 按年急增4倍 盈利減半遜預期 3至4月港業務回升
分析：業績差過預期 不宜沾手
分析：業績差過預期 不宜沾手
恒生第一次中期息派1.1元 減21%
恒生第一次中期息派1.1元 減21%
國泰擬上調6月客運力
國泰擬上調6月客運力
五大行「疫市」季績 減值撥備未急升 分析:當局要求「不抽貸」 壞帳未反映
五大行「疫市」季績 減值撥備未急升 分析:當局要求「不抽貸」 壞帳未反映
中信証券首季少賺逾4%
中信証券首季少賺逾4%
恒指升295點 成交縮至861億
恒指升295點 成交縮至861億
金管局再沽107億港元 本輪最大規模
金管局再沽107億港元 本輪最大規模
招商局傳私有化 股價大升23％
招商局傳私有化 股價大升23％
會德豐盈警 首季料蝕60億
會德豐盈警 首季料蝕60億
企業WVR諮詢延長至5月底
企業WVR諮詢延長至5月底
港鐵3月本地總客量按月升17.7％
港鐵3月本地總客量按月升17.7％
虛銀WeLab Bank試業 將邀2000人參與 3個月存息最高4.5厘
虛銀WeLab Bank試業 將邀2000人參與 3個月存息最高4.5厘
萬洲首季賺27億 按年升80%
萬洲首季賺27億 按年升80%
比亞迪料上半年純利升10至24%
比亞迪料上半年純利升10至24%
機構頻轉倉避險 紐油挫兩成後回穩 6月期油與7月價差擴大
機構頻轉倉避險 紐油挫兩成後回穩 6月期油與7月價差擴大
藥企季績勝預期 美股先升後回
藥企季績勝預期 美股先升後回
歐盟放寬銀行槓桿 料放水3.8萬億
歐盟放寬銀行槓桿 料放水3.8萬億
張兆聰：內險股炒復蘇 平保值博
張兆聰：內險股炒復蘇 平保值博
植耀輝：新世界搞合股 小試牛刀
植耀輝：新世界搞合股 小試牛刀
技術取勝：金沙中國34元料有阻力
技術取勝：金沙中國34元料有阻力
香港寬頻：政府津貼歸員工
香港寬頻：政府津貼歸員工
美團傳攻共享電單車 訂購100萬部車
美團傳攻共享電單車 訂購100萬部車
劉思明：殘股追落後 要選已成勢股份
劉思明：殘股追落後 要選已成勢股份
周顯：拆碎股白吃兼賺錢
周顯：拆碎股白吃兼賺錢
湯文亮：現在樓市 好似二八天時
湯文亮：現在樓市 好似二八天時
本月十大屋苑280宗成交 逾1年高位 八成呎價反彈 新都城升4.4%最勁
本月十大屋苑280宗成交 逾1年高位 八成呎價反彈 新都城升4.4%最勁
上月洋房買賣涉13億 4個月低位
上月洋房買賣涉13億 4個月低位
展光4.6億奪豉油街蚊型地
展光4.6億奪豉油街蚊型地
御龍山特色戶8000萬沽 項目一手新高
御龍山特色戶8000萬沽 項目一手新高
楊春雷涼茶舖位5000萬沽 持貨48年帳面賺277倍
楊春雷涼茶舖位5000萬沽 持貨48年帳面賺277倍
峻源全新示位洋溢自然氣息
峻源全新示位洋溢自然氣息
家居防疫留意5黑點
家居防疫留意5黑點
新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏：內地重啟經濟 留意三大主題
新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏：內地重啟經濟 留意三大主題