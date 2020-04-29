港區少賺12％ 仍貢獻集團88%盈利

匯控首季香港區零售及財富管理業務的稅前盈利為11.13億美元，按季倒退24%，但工商金融業務錄得7.68億美元稅前盈利，按季升一成，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務，與環球私人銀行業務，稅前分別賺5.83億美元及1.23億美元，按季分別大升69%及73%。

香港炒房私人銀行盈利按季大增七成

若按年比較，香港的零售及財富管理業務按年跌35.55%，工商業務跌8.24%，炒房和私人銀行則上升18.74%和32.26%。匯控行政總裁祈耀年表示，疫情影響客戶減少進入銀行分行，在產品銷售影響較為明顯，不過該行業務活動已在3月和4月亦開始回升，他指中國經濟比歐美地區先受疫情影響，經濟已在恢復。

香港業務預期信貸損失為1.33億美元，按年上升33%，但仍比集團上升4.17倍溫和，祁耀年表示滿意香港業務表現，香港信貸資產在疫情期間仍表現穩健，重申香港和大灣區會是未來利潤和投資增長地區，該行會持續增加資本和人手。。

中國內地首季列帳基準稅前盈利為6.53億美元，按年下跌10.3%，包括香港和內地業務在內的亞洲區稅前賺37.4億美元。其他地區業務則迅速倒退，歐洲區稅前蝕5.11億美元，虧損擴大35.5倍，北美洲稅前蝕1.11億美元，中東及北非與拉丁美洲稅前盈利均不過1億美元，跌幅分別約有八成和九成。