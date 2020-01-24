經濟

匯控首季撥備234億 按年急增4倍 盈利減半遜預期 3至4月港業務回升

【明報專訊】新冠肺炎疫情重創全球經濟，銀行信貸撥備大幅飈升。匯豐控股（0005）首季的預期信貸損失按年急升4.17倍，至錄得30.26億美元（約234億港元），遠超市場預期的10億至20億美元，拖累首季列帳基準稅前利潤大幅倒退48.03%至32.29億美元，差過市場預期的34億美元。匯控預期，在最差情况下，今年預期信貸損失提撥將達110億美元，等同按年上升最多3倍，若以截至3月底的貸款總額計算，即壞帳率或達到1%。但集團強調3至4月的香港業務量已回升，且信貸表現堅韌。

明報記者 歐陽偉昉

匯控首季純利按年下跌56.82%，至17.85億美元。該行公布首季業績後，股價轉升為跌失守40元，最低見39.1元，不過低位有資金吸納，收報39.95元，上升1.14%。截至晚上11時45分，匯控倫敦股價折合40.55港元，較港收市價再升1.5%。

績後股價再失守40元 低位有資金吸納

匯控表示，信貸撥備主要來自與新冠肺炎疫情造成的影響，以及油價下跌對經濟前景影響的前瞻準備。因應各種因素對3個主要市場，即香港、英國及美國的經濟數據作出預測，從而決定集團的撥備水平。該行指出，在最壞情况下，本港經濟增長（GDP）最多跌8.6%（見表），但會在今季觸底，且在2021年第二季前重拾增長，失業率最多升至5.7%，樓價最多跌26.3%。

邵偉信：料全年風險加權資產中至高單位數升

財務總監邵偉信表示，預計上半年的信貸撥備將大幅上升，且預計全年的風險加權資產會有中至高單數上升，主要因企業客戶信貸評級下降，以致相關貸款被歸入風險資產。事實上，油價早前急跌，匯控在石油和天然氣行業信貸資產質量惡化，截至3月底的風險敞口為257億美元，違約貸款比例按季升4個百分點至7%（見圖）。

新加坡石油交易商興隆集團陷入財困，匯控指撥備上升亦涉及一項在新加坡企業貸款風險的大額準備，為工業金融業務在亞洲撥備上升7億美元的主要原因。匯控行政總裁祈耀年表示，該行為興隆作出重大撥備，但未有提供相關金額。

祈耀年：已為興隆作重大撥備

收入方面，首季列帳基準收入按年跌5.14%至136.86億美元，首季淨利息收益率為1.54%，按季跌0.02個百分點，不過聯儲局在3月減息至零水平，邵偉信表示未來數季的息差將受更大影響，淨利息收益率面對沉重的下行壓力。該行早前估計，市場利率每下跌100個基點（即1厘），淨利息收益便會減少30億美元以上。

匯控取消去年第四季派息，提升匯控普通股權一級比率（CET1）0.03個百分點，不過風險加權資產增加，以致CET1比率按季仍跌0.01個百分點至14.6%。有股東組織要求匯控改為以股代息，祈耀年表示，該行會在今年第四季檢討派息政策，在此之前不會作任何派息，屆時疫情對該行影響將更為明確，亦會同時考慮該行的全年表現。

相關字詞﹕興隆集團 邵偉信 祈耀年 取消派息 預期信貸損失 信貸質素 撥備 匯控 新冠肺炎

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