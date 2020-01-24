UNY疫市拓元朗店 1.8萬呎分店6月開業

上址原由長和（0001）旗下的連鎖超市Taste租用。本報記者現場所見，舖位仍被圍板圍封，未有標示新店資料。不過，記者瀏覽千色匯官網，網站已列出UNY生活創庫即將開幕，而在社交媒體亦見UNY元朗店的招聘廣告。

恒發收購UNY後港首度開店

本報向恒地（0012）查詢，恒地回應指，UNY元朗店是樂富店以外第二間分店，店舖面積約18,000方呎。集團指，元朗有超過60萬人口，其中有一半屬中等或以上消費群體，期望UNY能為元朗區內居民在優質食品及日用品方面提供更多選擇。翻查資料，自恒發收購香港UNY後，旗下不同品牌先後結業，如九龍灣德福廣場PIAGO，今次於元朗開店，為恒發收購UNY後首次開店。

事實上，日式百貨公司近月趁租金回落疫市擴張，最矚目為驚安之殿堂（DON DON DONKI），最新以約120萬元承租中環皇后大道中100號層地下及地庫複式舖，該舖面積約19064方呎，較高峰期大挫50%，呎租約62元。

南豐中心舖1900萬沽 8年帳蝕16%

另外，市場消息指，荃灣南豐中心1樓A86及A88號舖， 面積229方呎，去年叫價3000萬元放售，最新減價至約1900萬元售出，呎價約8.3萬元，原業主2012年以2260萬元購入，持貨8年帳面蝕約360萬元或約16%。舖位現由許氏兄弟找換店租用，租金76800元，租金回報約4.9厘。