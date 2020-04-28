首兩月零動工 18年有紀錄以來首見

2月1892伙落成4個月最多

據屋宇署資料，今年2月該署批出兩份動工紙，均為非住宅項目，惟屋宇署並無收到任何上蓋工程動工通知，而今年1月份該署雖收到8個建築項目的上蓋工程動工通知，但不包括私樓項目，即1及2月連續兩個月未有私樓動工，為2002年有紀錄以來首次。有關數字為2002年至今第六次錄得「零動工」的月份，對上五次出現「零動工」的月份，包括2020年1月、2016年6月、2013年11月、2009年5月及2005年1月。

不過，今年2月份全港共有4個私樓項目，合共1,892個單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較今年1月份的421伙急增近3.5倍，為近4個月以來最多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首兩個月落成量數字佔差估署2020年全年預測的20,850伙約11%，預計年內有不少大型項目將取得入伙紙，初步估計2020年全年落成量可接近1.9萬至2萬伙水平，但仍要觀察次季及下半年進度。

會德豐等啟德批建5幢住宅涉72萬呎

另該署今年2月共批出13份建築圖則，包括9個住宅及商住發展，其中會德豐（0020）、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合組財團的啟德4B區1號地盤，獲批建4幢35層1幢6層高住宅（在1層地庫之上），涉及約722,328方呎住宅樓面。另伯恩光學楊建文或相關人士於2017年以約28億元購入的山頂普樂道1、3及5號豪宅項目，則獲批建3幢3層高洋房，另設1層地庫，涉及25462方呎住宅樓面，另有約355方呎非住宅樓面。