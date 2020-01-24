佛誕五一假14盤推售288伙應市

傲玟五一推116伙招標

若以樓盤計，以高銀集團負責銷售的何文田豪宅傲玟，推售單位數量佔最多，傲玟於「五‧一」假期當日，將以招標形式推出116伙。單位總數401伙的傲玟，去年底至今累售12伙、套現逾5億元，當中8伙是於本月售出。

至於宏安地產(1243)油塘曦臺，安排周四佛誕假期開售71伙（其中4伙招標發售），屬今次假期推出單位數量第二多的新盤。另外，新地（0016）大埔白石角雲滙1期、屯門御半山II，同樣安排於佛誕假期當天，合共推出53伙。

市况方面，新盤市場於剛過去周末兩日錄約150宗成交後，昨日成交宗數回落至約20宗，但不乏大額成交；內房保利（0119）旗下啟德現樓龍譽，最新以4088萬元，售出低座第3座2、3樓A21室特色戶，單位實用面積1283方呎另連30方呎平台、實呎31,863元；龍譽4月暫時售出9伙，全屬大額成交，吸金總額約2.6億元。另新地同系元朗錦田PARK YOYO Napoli，昨以1113.92萬元，售出23B座10樓B室，單位實用面積717方呎、實呎15,536元；項目本月迄今暫售7伙，套現約7200萬元。

4月暫錄650宗成交

興勝創建（0896）項目管理董事周嘉峯表示，集團旗下深水埗現樓WEST PARK，今年1月開售至今已累沽53伙、佔全盤單位總數63伙的84%、套現4億元，現餘10伙待售，估計市值約1億元；而樓盤昨日售出的2伙，包括以999.764萬元售出23樓B室，實用493方呎、2房連書房間隔，實呎20,279元，成交價為項目次高紀錄。綜合市場資訊，本月迄今新盤市場累積錄得約650宗成交，較上月全月約910宗跌約29%。