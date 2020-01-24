將軍澳本月暫260宗 有望追平上月

公營房屋涉35宗成交

鄰近將軍澳港鐵站的將軍澳中心，為區內本月成交量最高的屋苑，暫錄24宗成交，平均實呎約1.74萬元。利嘉閣分行經理黃金欽指，將軍澳中心最新一宗成交為12座頂層戶，實用面積467方呎，屬2房連天台戶，新近以828萬元沽出，實呎17,730元。原業主2012年8月400萬元購入，持貨近8年，帳面賺428萬元或逾1倍。至於區內大型屋苑新都城，本月亦暫錄19宗，成交量屬區內次高屋苑，最新一宗成交於新都城2期7座低層F室，實用面積363平方呎，以630萬元易手，實用呎價17,355元。原業主於2010年12月以268萬元購入，持貨10年，帳賺362萬元或1.3倍。

將中佔24宗 本月區內最旺屋苑

另外，香港置業助理分區董事劉浩勤指，將軍澳嘉悅1座中層J室，實用面積576方呎，2房套房間隔，原業主最初於去年叫價1100萬元，累減125萬元或11%後，以975萬元成交，實呎16,927元。原業主於2015年以737萬元買入，持貨5年，帳面獲利238萬元，單位期內升值32%。此外，區內公營房屋亦不乏承接，本月亦錄得約35宗成交，佔全區整體二手成交量的13%。