花都廣場業主賠訂不平賣 連使費損手20萬 疫市下罕見

明報記者 張允亭

利嘉閣高級區域董事陳永強指，花都廣場7座中低層D室，實用面積370方呎，2房間隔，業主為投資者，看淡後市下減持物業，上周以500萬元放售，叫價為屋苑同類最低價，隨即吸引多組準買家睇樓，並在放盤不足一日內以495萬元沽出，實呎13,378元，成交價略低市價2%。

不過，近日業主認為樓價回穩，加上有感屋苑仍具升值潛力，較手頭上另一持有的同區美景新村單位高，故決定沽出該村屋單位，並且不惜向花都廣場買家賠償10萬元訂金，收回單位自住，若連同佣金計，料業主損失20萬元。

東環銀主盤723萬市價易手

此外，銀主盤亦獲得買家以市價承接。美聯高級營業經理張少勛表示，東環1B座高層1室，實用582方呎，2房間隔，銀主去年以840萬元放售，累減117萬元或14%後，以市價723萬元沽出，實呎12,423元。

原業主2015年9月以1181.8萬元一手購入該單位及同屋苑2A座中層5室，後者去年7月以589萬元易手，是次成交單位則於去年10月淪為銀主盤，兩伙售出後較2015年購入價共高出130萬元或11%。

荃德2房凶宅同層戶465萬沽

部分屋苑凶宅同層戶亦獲市場垂青。市場消息指，荃灣荃德花園E座中層F室，實用面積341方呎，2房間隔，屬凶宅同層戶，以市價465萬元成交，實呎13636元。資料顯示，同層一個單位於2011年曾有租客燒炭自殺身亡。原業主1994年12月138萬元購入，持貨近26年，帳面賺327萬元或2.4倍。

內地客3980萬沽君臨 蝕320萬

不過，銀碼較大的豪宅續錄蝕讓成交。市場消息指出，九龍站君臨天下1座中層B室，實用1049方呎，最新以3980萬元連車位售出，較2018年9月最初叫價低1500萬元或27%，實呎37,941元。原業主為內地客，2014年4070.2萬元買入單位及車位，若連同使費計料實蝕320萬元或近8%，為屋苑近4年來首宗蝕讓個案。

同時，土地註冊處顯示，西貢清水灣道清雅苑一幢實用2213方呎單號屋，本月初以6800萬元易手，實呎30,728元，原業主2016年7400萬元購入，帳面蝕600萬元，連釐印等使費計料實蝕逾1050萬元或14％。