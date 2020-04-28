湯文亮：買甲廈是可遇不可求

事實上，地產商根本不會賣走手上甲廈，就算價錢好都唔會賣，除非他們財困，而誠哥絕對沒有可能財困，賣中環中心全因為畀面，所以我認為中環中心那一班買家絕對沒有做錯決定，亦沒有買貴，既然沒有買貴又沒有買錯，就算苦都唔關買中環中心的事。

外資基金買港物業只買甲廈

大家可能不會留意到，外國人尤其是那些大公司或者基金在香港買物業，只會買甲廈，其他商舖、住宅、工廠等成交就絕無僅有，在2003年或前幾年，不少香港地產公司出現財困，他們被迫將手上優質甲廈出售，接貨的大多數是外資基金，到2006至2008年，那些甲廈普遍已升值80%至100%，外資基金一定要將那些甲廈出售，否則就不能夠確認利潤，取得合理分紅。不過，大多數投資者唔敢接貨，認為外資都唔睇好，但亦有不少膽生毛的香港物業投資者，他們認為外資搵夠而賣樓，是一個買甲廈的好時機，如果不是外資基金買下那些甲廈，而又因為有相當不俗的利潤要賣走，試問香港投資者又點可以買到。所以，買甲廈可遇不可求是沒有錯。

買優質甲廈 需要誠意搭夠

有老友話我們手上持有不少優質甲廈，包括兩層中環中心，試問如何做到。老實說，買甲廈是可遇不可求，而買優質甲廈是可求不可遇，我們手上的甲廈很多都是我主動出擊，去澳洲、新加坡、北京、台灣等地，要求他們出售香港的甲廈，就算買中環中心都是我們做主動，如果不是誠意搭夠，絕對不可能買到如此優質的甲廈，我並不是說業主不會出售，而是買家有很大機會不是我們。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]