周顯：炒燶期貨 凱恩斯拉布反勝

我當時馬上想到，如果我是亡命之徒，一桶收幾十美元，一千桶就有幾萬美元，收錢後，把油全部倒進大海，政府，你來拉我吧！讓我坐幾年牢吧，吹得我脹嗎？

但轉念便想到，要想搞這個，首先要付合約金，要成本，就不划算了。

話說大經濟學家凱恩斯是個大炒家，也炒過期貨，在輸錢後，不肯結算，結果要付錢收貨。然而，付錢收貨，又哪裏有貨倉呢？

凱恩斯的方法，是不斷同對方交涉細節，例如規格之類，堅持解決不了這些小問題，就不會收貨。換言之，是玩拉布。

結果是，在拉布的過程中，價格漲了上去，他沽貨走人，成功脫身。

1986年中大新聞系 專出藍絲成就高

對政府的大調動，最受矚目的是入境處長曾國衞空降去當政制及內地事務局長。話說曾國衞是中大新聞系1986年畢業的，大家都知道，新聞界向來是黃絲帶的天下，但曾國衞的那一屆，卻專出藍絲，某藍營傳媒的高層，清一色都是1986年畢業，現在再加一個曾國衞……話時話，在眾多年份之中，社會成就最高的，也是這一屆噃！好多人攞埋荷蘭水蓋𠻹！

但如果說到學習，他那一屆是有名的「4年4制」，每年都改學制，令到學生無所適從。這可能也證明了，工作同讀書是全無關係！

[周顯 投資二三事]