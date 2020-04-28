劉思明：中資金融拉動指數 太保看俏

恒指昨高開199點後向上，午後最多升487點，並在24,300點爭持，收報24,280點，升448點或1.88%；國指升2.27%。恒生中型股、小型股指數升1.64%、1.37%。大市成交871億元，低於60天平均近三成，交投偏淡。

教育股炒風熾熱 希望教育創新高

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率86比14，升逾3%佔上升股份近三成；陽燭對陰燭為73比27，大市升勢全面，買盤積極及動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，原材料、航空及相關、環保及新能源、航運物流升約0.5%表現已最差。整體有三分之一的升幅超過2.3%，跑贏表現強勁的國指，教育、燃氣供應升近半成表現最強，其次公路鐵路、本地零售服務升約4%。

教育股炒風保持熾熱，上周提到的宇華（6169）、希望教育（1765），上周五跟隨大市回調後昨升逾半成，前者與中教（0839）、新高教（2001）創新高，希望教育則受制上周五高位，但創收市新高；近10個交易日，上述教育股已累升約兩成，再漲的上升速度將接近極強勢的阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）、新東方在綫（1797）、比亞迪電子（0285）、威高股份（1066）等10日最多升三成。

燃氣股續升 新奧潤燃看高一線

燃氣股愈升愈有，市場預期燃氣需求第二季回升，下半年恢復至正常增速，全年將可保持較快增長，支持股價表現。而燃氣供應商新奧（2688）、潤燃（1193）先後升穿去年或今年延續下降軌，可看高一線。不過，新奧、潤燃分別逼近90元、45元料有較大阻力，宜候低吸納，預計83元、43元有支持。

太保短線或上試26元水平

國指跑贏恒指、中小型股指等，受到中資金融股強勁的表現帶動，並有機會左右指數表現。不過，主要的內銀、內險股，大多由低位回升，升至月內高位尚未突破，只有農行（1288）、太保（2601）少數初步升穿月內高位。太保相對同業，上月中以來動力較強，短線有機會上試月初26元水平，可以看俏。

[劉思明 數據尋寶]