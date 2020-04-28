張兆聰：疫情現曙光 九置逢低吸

美股上周五升1％，昨日港股交易時段再揚，利好亞洲股市，日股台股均升逾2％。日本央行昨日宣布多項寬鬆措施，包括取消每年80萬億日圓的國債購買上限；在9月底前，將公司債與商業票據的年度購買規模，提高至20萬億日圓；擴大接受合格擔保品種類等。這早在市場預計之中，但市場反應正面，算是一個牛訊號。市場已接受了財赤貨幣化這個現實，是否就如橋水達利奧所言，現金都變成垃圾？由於通脹壓力未有升溫，暫時未見這個情况，反而長債息有可能出現雙底走勢，全球孳息曲線也有趨向陡峭化，長息拒絕回落，投資市場對下半年經濟回暖信心略見增強，利好傳統行業。

長息拒回落 經濟回暖信心增

建行（0939）、農行（1288）、工行（1398）、交行（3328）及郵儲行（1658）今天公布首季業績，昨日內銀股全線強勢。另一方面，市場對於五一假期期間人行減息降準有頗大期望，也有利市場氣氛。昨日包括燃氣股、高等教育股、汽車股、內房股、本地地產股、零售股等表現亮麗。全球股市反彈已超1個月，現在還能大幅上揚，往往都是大落後板塊。一些此前已反彈的如濠賭股，升勢則較為反覆。但已上揚的行業普遍處於20天線之上，同時20天線也開始上升，只要不再爆發新一輪疫情令經濟停頓，反覆上升勢頭應大致確立。短線會呈區間上落，等待經濟重啟、旅客回升便再起動，短線重點是逢低收集拉低成本。

本地零售股被全城看淡，去年下半年的社會動盪令訪港旅客卻步，今年疫情又令中港經濟雪上加霜，民眾收入減少，網購又更加盛行，均不利傳統零售業。筆者認同網購獲更多人接受，但行街食飯還是少不了的娛樂，只要疫情結束，人流還是會大幅增加。本港一周內三度零確診，內地料於5月召開兩會會議，象徵中國疫情結束。歐美日仍然較多新增個案，但只要訪港隔離令持續，就不會有太大問題。如無意外，限聚令應可在5月份結束，以零售為主的收租股有回升條件。

銅鑼灣商場重現人流

九倉置業（1997）上周發盈警，預料受物業重估而錄得虧損，但這是帳面上的數字，沒有太大意義，重點是人流能否回復。事實上，周末期間銅鑼灣已見本地民眾外出逛商場的人流明顯增加，崇光已開始有點擠擁，反映新增數字歸零，市民外出信心和消費意欲均會提高。復蘇初期市場會有很多顧慮，但好消息應能不斷出現支持股價。

例如零售銷售按月逐漸改善，第三季內地旅客開始回升等，同時去年下半年基數低，也容易出現強勁的按年增長。九倉置業、希慎（0014）以至利福（1212）都值得留意。

[張兆聰 還看今朝]