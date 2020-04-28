Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年4月28日星期二
技術取勝
投資策略
新世界四合一 每手9000變3.6萬元 分析料增碎股助收貨 集團：目前無意集資
10年3供股 發行股數增逾倍
思捷關亞洲56店 包括港3店
匯控渣打今明業績 聚焦疫情影響
匯豐梁兆基離職轉任總商會總裁
港3月出口跌5.8%勝預期 首季跌9.7%
金管局預警 首季外匯基金見紅 多做另類投資 少買非美元資產
一周3錄「零確診」 本地價殘股領漲
閱文「換血」 股價偷步升6%
惠理謝清海：很難對賭看淡A股
聯交所譴責冠軍看通前執董
瑞幸咖啡傳遭中證監進駐調查
泰禾人壽：營運財務獨立於母公司
蔣凡成首遭免職阿里合伙人 疑婚外情一度惹利益輸送質疑
人造肉趁疫情搶佔市場 過去兩月美銷售額激增2.65倍
全球最大原油ETF轉倉 6月期油再挫27%
新iPhone延遲1個月推
陳茂峰：實物交割商品期貨 結算風險高
張兆聰：疫情現曙光 九置逢低吸
金曹：5利淡因素拖累 恒指5月反覆尋底
薛偉傑：蘋果Mac機轉用自家製處理器
技術取勝：深高速料回補下跌裂口9元
劉思明：中資金融拉動指數 太保看俏
周顯：炒燶期貨 凱恩斯拉布反勝
湯文亮：買甲廈是可遇不可求
花都廣場業主賠訂不平賣 連使費損手20萬 疫市下罕見
將軍澳本月暫260宗 有望追平上月
佛誕五一假14盤推售288伙應市
首兩月零動工 18年有紀錄以來首見
UNY疫市拓元朗店 1.8萬呎分店6月開業
技術取勝：深高速料回補下跌裂口9元
prev
next
【明報專訊】中壽短線試闖16.5元（圖）
新奧能源83元成短線支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
新世界四合一 每手9000變3.6萬元 分析料增碎股助收貨 集團：目前無意集資
10年3供股 發行股數增逾倍
思捷關亞洲56店 包括港3店
匯控渣打今明業績 聚焦疫情影響
匯豐梁兆基離職轉任總商會總裁
港3月出口跌5.8%勝預期 首季跌9.7%
金管局預警 首季外匯基金見紅 多做另類投資 少買非美元資產
一周3錄「零確診」 本地價殘股領漲
閱文「換血」 股價偷步升6%
惠理謝清海：很難對賭看淡A股
聯交所譴責冠軍看通前執董
瑞幸咖啡傳遭中證監進駐調查
泰禾人壽：營運財務獨立於母公司
蔣凡成首遭免職阿里合伙人 疑婚外情一度惹利益輸送質疑
人造肉趁疫情搶佔市場 過去兩月美銷售額激增2.65倍
全球最大原油ETF轉倉 6月期油再挫27%
新iPhone延遲1個月推
陳茂峰：實物交割商品期貨 結算風險高
張兆聰：疫情現曙光 九置逢低吸
金曹：5利淡因素拖累 恒指5月反覆尋底
薛偉傑：蘋果Mac機轉用自家製處理器
技術取勝：深高速料回補下跌裂口9元
劉思明：中資金融拉動指數 太保看俏
周顯：炒燶期貨 凱恩斯拉布反勝
湯文亮：買甲廈是可遇不可求
花都廣場業主賠訂不平賣 連使費損手20萬 疫市下罕見
將軍澳本月暫260宗 有望追平上月
佛誕五一假14盤推售288伙應市
首兩月零動工 18年有紀錄以來首見
UNY疫市拓元朗店 1.8萬呎分店6月開業
新世界四合一 每手9000變3.6萬元 分析料增碎股助收貨 集團：目前無意集資
10年3供股 發行股數增逾倍
思捷關亞洲56店 包括港3店
匯控渣打今明業績 聚焦疫情影響
匯豐梁兆基離職轉任總商會總裁
港3月出口跌5.8%勝預期 首季跌9.7%
金管局預警 首季外匯基金見紅 多做另類投資 少買非美元資產
一周3錄「零確診」 本地價殘股領漲
閱文「換血」 股價偷步升6%
惠理謝清海：很難對賭看淡A股
聯交所譴責冠軍看通前執董
瑞幸咖啡傳遭中證監進駐調查
泰禾人壽：營運財務獨立於母公司
蔣凡成首遭免職阿里合伙人 疑婚外情一度惹利益輸送質疑
人造肉趁疫情搶佔市場 過去兩月美銷售額激增2.65倍
全球最大原油ETF轉倉 6月期油再挫27%
新iPhone延遲1個月推
陳茂峰：實物交割商品期貨 結算風險高
張兆聰：疫情現曙光 九置逢低吸
金曹：5利淡因素拖累 恒指5月反覆尋底
薛偉傑：蘋果Mac機轉用自家製處理器
劉思明：中資金融拉動指數 太保看俏
周顯：炒燶期貨 凱恩斯拉布反勝
湯文亮：買甲廈是可遇不可求
花都廣場業主賠訂不平賣 連使費損手20萬 疫市下罕見
將軍澳本月暫260宗 有望追平上月
佛誕五一假14盤推售288伙應市
首兩月零動工 18年有紀錄以來首見
UNY疫市拓元朗店 1.8萬呎分店6月開業
prev
next
相關新聞
薛偉傑：蘋果Mac機轉用自家製處理器