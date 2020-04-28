薛偉傑：蘋果Mac機轉用自家製處理器

蘋果的智能手機和平板電腦一向都使用ARM架構的處理器，除了初期的iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS曾經使用三星處理器之外，更全部都是使用自己設計的處理器。但唯獨是其手提電腦和桌面電腦，過去14年都是使用Intel的x86處理器。以往都有不少傳聞，指蘋果的Mac機將會轉移至ARM架構的處理器，以統一其硬件產品的處理器平台。今次彭博社透露的信息更加詳細。據報道，蘋果正在為其Mac機研發的首批處理器有3款，三者都是以今年稍後時間推出的新一代iPhone配備的A14處理器為基礎來改進。其中至少一款處理器將會採用12核心設計，包括8個代號高性能核心和4個節能核心。

棄Intel 或不滿製程技術落後同業

過去30多年，蘋果的Mac機曾經先後3次轉移處理器架構。第一次是在1984年，Macintosh 128K登場，棄用Apple II的6502處理器，改用摩托羅拉的68K系列處理器。第二次是在1994年，放棄摩托羅拉的68K系列處理器，改用由IBM、摩托羅拉及蘋果合作研發的Power PC處理器。第三次是在2005年，宣布將會停用IBM的Power PC處理器，改為使用Intel的x86處理器架構，並提供了一些軟件遷移工具。2006年1月，蘋果發表首批採用Intel處理器的MacBook Pro手提電腦和iMac Core Duo桌面電腦。

蘋果當年之所以轉用Intel的x86處理器，主要是對IBM的Power PC處理器的性能提升速度感到失望。而Intel現時的處境就有些好像當年的IBM。因為在製程技術方面，Intel近年已經落後於台積電和三星。例如，Intel的7納米製程要明年才開始量產，2022年才大量投產。而台積電的7納米製程在2018年就已經量產，5納米製程今年就可以大量投產，預料3納米製程亦可以提早至2022年量產。或許這就是令蘋果不滿的主因。此外，對蘋果來說，其Mac機使用自己研發的處理器，亦有多個好處。

降成本拓大眾化機種 提升市佔率

（1）估計可以節省40%至60%的處理器成本，還可以延長其手提型號的電池使用時間。降低成本之後，蘋果亦能夠推出較為大眾化的Mac機，來提升市場佔有率；

（2）自研處理器可以更好地發揮Mac機的潛在性能，擴大和PC之間的差異化；

（3）Mac、iPhone和iPad全部採用相同的處理器架構，將令蘋果更易統一其應用程式生態系統。這樣一致的系統體驗，不論是開發者還是消費者，都會有興趣。

更好發揮Mac機潛在性能

不過，預料蘋果的Mac機不會一下子完全轉換至ARM架構。它自研的ARM處理器會先在某些手提電腦型號上測試水溫（可能是MacBook的新版本），避免和現時採用Intel處理器、定位較高的MacBook Pro手提電腦、iMac和Mac Pro桌面電腦等正面競爭。現時仍不清楚蘋果將會怎樣解決新舊兩種Mac機並存以及舊Mac機順利過渡到新Mac機的問題。

事實上，微軟亦曾經多次在個別Surface手提電腦使用ARM處理器，包括去年推出的Surface Pro X，試圖將PC逐漸轉移至ARM處理器平台，但至今都不成功。不過，蘋果的Mac機以往曾經3次成功轉移處理器架構，加上它一向以類宗教式的手法來管理粉絲，其粉絲的忠誠度非外人所能理解。這次會否再一次成功轉移處理器架構，教人拭目以待。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]