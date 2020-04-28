金曹：5利淡因素拖累 恒指5月反覆尋底

撈底要等跌穿23000點

過往港股5月例淡，隨手可以列出5個因素壓住港股，估計港股在20日平均線（約23,800點）樓上阻力重重，趁4月期指結算，或可撐住24,200點，後市仍是反覆尋底機會較大。現時引伸波幅仍維持30以上，表示期權莊家仍預期每月出現30/12平方根=8.7%波幅。以4月高位24,666點計，低位可見22,520點。如5月反彈上25,000點大阻力位，低位仍可見22,825點。如撈底最好等跌穿23,000點才出手。否則也只能考慮阿里巴巴（9988）和友邦（1299）這類較強股份。

利淡因素綜合如下：

（1）現時恒指市盈率約10倍，表面上看很便宜，不過5月將有大量公司公布業績，估計2020年盈利會被大行大幅調低15%以上，市盈率是股價除以盈利，盈利縮減股價不變，市盈率就會拉高。現時24,200點約10倍市盈率，到5月尾可能會變成11.8倍，對大市會構成阻力；

（2）自從匯控（0005）停止派息，以往的高息股也會有改變派息的危機，特別是本港地產收租股、零售股、濠賭股，因疫情影響消費，現金收入大減，每次業績報告都可能出現驚嚇；

（3）中美貿易戰雖然暫時停止，但特朗普已經表明總統大選之後仍會出招。加上美國鷹派議會發動攻勢追究中國未盡力防疫的責任，另外繼續鼓勵廠商將生產線搬離中國。中美經貿關係如再惡化，就算症情受控，中港經濟也難好得去哪裏；

（4）朝鮮領導人金正恩被傳已經休克，誰人接手政權，親中或親美要取平衡，局勢發展隨時又是一隻特大黑天鵝；

（5）香港疫情受控，但本土派及反建制的群眾運動未停息。將會繼續影響本港消費信心及樓價。

臨近立會選戰 社運恐捲土重來

總的來說，本地經濟挑戰依然巨大。特別是香港新增確診個案雖然大減，但社會運動似乎有捲土重來的勢頭，各路人馬出招迎接新一屆立法會選舉，估計選戰氣氛會愈趨激烈。即使全球疫情受到控制，本港貿易數字、訪港旅客人次、外資流入等等都需要一段時間才能恢復。換言之，股市只能炒個別股份，仍是新經濟、5G、AI、消費類為主打，本港收租股如九倉置業（1997）估計尋底之路仍然相當漫長。

[金曹 期權制勝]