陳茂峰：實物交割商品期貨 結算風險高

布蘭特期油無結算日波動問題

美國的原油價格標的物是美國西德克薩斯中質原油（West Texas intermediate，簡稱WTI）。WTI期貨在芝加哥期交所買賣，採取實物交割。我們熟悉的金融期貨（例如股市指數、利率）多是在結算後以金錢交割，但不少農產品、工業金屬和能源產品的期貨因為歷史原由是以實物交割。期貨市場買（做多）賣（做空）雙方多是炒家，有實際需要的供應商和用家為數有限。歐美期貨市場（商品交易所）每天的買賣，95%以上是炒家所為。現金交割的結算，只是金錢易手；但實物交割牽涉貨量、運輸、庫存等物流安排。做多的投資者要接貨，找地方庫存產品；做空的投資者要依時交出足量的貨物，不能拖欠。

如果做多的沒有實際需要，就要在結算前平倉，不管價格有多低；至於做空的炒家，在結算前平倉便不管價格有多高。實物交割的商品期貨，在結算日價格特別波動，大升大跌端視哪方炒家多。5月付運WTI原油在結算日的交易價格跌至負，賣家貼錢送油，反映石油需求低於預期，買家考慮庫存成本，不願接貨。英國的布蘭特原油期貨是現金交割，便沒有這個結算日波動的問題。

「原油寶」事件 中行或需硬食損失

美國原油跌價，在太平洋彼岸的中國銀行（3988）也被波及。原因是中國銀行的理財產品「原油寶」投資者虧蝕嚴重，很多投資者被銀行要求追加保證金（補倉）。「原油寶」是投資者通過銀行投資到美國原油，銀行只是中介，賺取手續費及買賣差價。但銀行是芝加哥商品交易所直接的客戶，要替銀行客戶結算，然後向客戶追討。估計2000個客戶合共損失300億元人民幣，客戶很有意見，不肯補倉。

大陸銀行貸款業務受政策限制，銀行發展業務，大量推出不同類型的理財產品。「原油寶」容許做多及做空，性質是高風險投資。銀行也有為投資者評估投資風險承受能力，理論上客戶自己承擔投資風險，銀行沒有失責。但銀行客戶認為，銀行發售的理財產品，投資風險不高，不會血本無歸，更不會蝕入肉。2008年的金融海嘯，香港雷曼迷債事件鬧得滿城風雨。現在的「原油寶」事件，在大陸還在發酵，社會影響蠻大。看來中國銀行要平息風波，只能承擔客戶的損失。

事件反映，銀行設計產品細節欠周詳、客戶投資知識不成熟、銀行風險控制不到位、監管機制有漏洞。如果這個產品客戶多10倍或100倍，事件會成為大陸銀行的系統風險，那就茲事體大。中國金融機構這20年壯大了，但還有不少軟肋。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]