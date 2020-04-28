新iPhone延遲1個月推

蘋果股價早段微跌

蘋果每年的新機發布，是iPhone銷售高峰期。目前iPhone銷售佔蘋果總收入一半以上。蘋果通常在9月中發布新iPhone，並在該月底前銷售。為此新iPhone通常在初夏提升產量，並在8月建立庫存。消息人士稱，蘋果將繼續在今年7至9月生產一些新手機，但量產提速將推遲約一個月。消息指出，蘋果計劃將今年下半年生產的手機數量削減多達20％，暫未知在2020年削減的產量會否在2021年補上。知情人士稱，蘋果在中國的最大代工商鴻海最近數周已停止在鄭州的主要iPhone廠房招聘人手。

蘋果於2月已預期iPhone供應將暫時受阻。分析師也預計今年5G版iPhone的出貨將會延遲。投行Bernstein指出，除非蘋果未能在2020年聖誕旺季前發貨，否則投資者毋須憂慮。也有分析認為，蘋果三分之二的銷售額來自歐美，環球經濟衰退將為其產品需求帶來不確定性。

由於大量亞太區門店在疫情期間關閉，全球第二大運動裝製造商Adidas第一季利潤按年大跌95%至3100萬歐元（約2.6億港元），銷售額按年跌約19%至47.5億歐元（約399億港元）。Adidas警告，全球仍有七成門店關閉，料次季所受的衝擊將會更大。

（綜合報道）

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