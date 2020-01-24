全球最大原油ETF轉倉 6月期油再挫27%

美鑽井承包商 申破產保護

油價波動之際，美國海上鑽井承包商戴蒙德海底鑽探（Diamond Offshore Drilling）申請破產保護。這是繼頁岩油企Whiting Petroleum申請破產保護後，又一家在今次油價暴跌中倒下的美國油企，市場人士恐美國能源企業陷違約潮。戴蒙德海底鑽探的債務達26億美元，早前已出現違約，未能支付一筆面值5億美元的債息。該公司表示，受油價戰及疫情影響，海上鑽探行業的形勢急劇惡化，因此申請破產保護。

此外，日本央行昨啟動無限量QE，取消每年國債購買額度的上限，並擴大公司債及商業票據（CP）的購買額度至20萬億日圓（約1.4萬億港元），使央行能擴大寬鬆以維持低利率環境。此外，日本央行將2020至21年財年經濟預測，由原本預期增長0.9%，下調至收縮3至5%。

（綜合報道）

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