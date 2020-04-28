人造肉趁疫情搶佔市場 過去兩月美銷售額激增2.65倍

憧憬經濟重啟 道指早段再升300點

「人造肉第一股」Beyond Meat過去一周股價升逾四成，昨早段先升後回吐。歐美逐步重啟經濟的消息，刺激道指早段升逾300點，標普500指數及納指升逾1%，銀行股板塊向上。

部分零售類股反彈，服裝連鎖店Gap股價早段升8%。部分與旅遊相關股份急升，美高梅度假村（MGM Resorts）早段升9%，郵輪集團嘉年華（Carnival）早段升逾7%。

推廣人造肉食品的非牟利機構好食品研究中心（GFI）創辦人弗里德里克（Bruce Friedrich）稱，雖然植物性肉類替代品在美國的蛋白質食品市場比例仍然較小，但近年受歡迎程度迅速增長，其增長趨勢在疫情期間加快，原因之一是植物性替代肉類產品的供應鏈更容易調整。

美國最大的肉類生產商泰森食品（Tyson Foods）近期關閉了印第安納州及艾奧瓦的兩家大型豬肉工廠，另關閉了華盛頓州一家牛肉工廠。泰森食品的董事會主席約翰·泰森（John Tyson）周日在《紐約時報》、《華盛頓郵報》等美國報章刊登的全版廣告聲言：「食物供應鏈正在斷裂。」他警告，若加工廠不盡快重開，數以百萬磅肉食將從供應鏈消失，導致全國雜貨店肉食產品短缺。

傳統肉商因疫情大規模關廠

其他美國的肉類加工廠也在關閉或減產，令美國肉類生產效率急劇下跌。諮詢公司Kerns＆Associates的經濟師邁耶（Steve Meyer）稱，截至周一，32%的美國豬肉生產力尚未恢復。諮詢機構Advanced Economic Solutions亦稱，美國牛肉的生產力下降了14％。

肉類生產瓶頸，令豬肉零售價上漲，惟屠宰場的生豬價格急跌。美國農業部稱，自4月初以來，豬肉批發價格上漲逾五成，在上周五每100磅售77.48美元。芝加哥期貨市場生豬價格則在17年低位徘徊。肉類加工廠的運作受阻，影響它們股價。美國投行Bernstein上周以廠房關閉等為由，將泰森食品的股票評級由「跑贏大市」下調至「與大市同步」，目標價由88美元下調至65美元。泰森食品上周股價跌5％。

（綜合報道）

[國際金融]