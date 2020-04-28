蔣凡成首遭免職阿里合伙人 疑婚外情一度惹利益輸送質疑

明報記者 葉子晴

蔣凡在2013年加入阿里，後在2017年成為淘寶總裁，並於去年同時接管天貓，同年被指定為合伙人。根據阿里去年11月來港上市文件，計及蔣凡在內，阿里共有38名合伙人。

在合伙人的制度下，合伙委員會每年都會提名新候選人，評估後決定是否向全體合伙人提交候選人提名，而候選人需要至少75%的全體合伙人同意方能當選。集團指出，有資格入選的候選人須在阿里工作至少5年，並對阿里業務有作出貢獻的業績紀錄，要擁有正直誠信等高尚品格。一旦成為合伙人，則可享在獎金池中獲得分配獎金的福利（見表）。

「雖證無利益輸送 惟影響集團聲譽」

內媒報道指出，阿里廉正部早前就蔣凡事件成立特別調查組，昨日公布調查結果，確認阿里在2016年投資「如涵電商」的決策與蔣凡無關，亦未發現蔣凡與出軌對象有任何利益輸送行為。不過，調查組認為蔣凡在處理個人家庭問題不當，影響集團聲譽，除取消阿里合伙人身分，亦將其職級從M7（即集團高級副總裁）降至M6（即集團副總裁），以及取消上一財年所有獎勵。

今次事件由疑為蔣凡太太的微博「花花董花花」掀起，「花花董花花」本月20日在微博上發帖寫道：「這是第一次，也是最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」並於帖上標籤內地網紅張大奕的微博帳號。事件惹起網上熱議，指蔣凡疑似與網紅張大奕有出軌行為。

如涵電商阿里唯一入股「網紅公司」

模特兒出身的張大奕，目前是內地著名網紅、兼網紅孵化企業「如涵電商」創辦人。「如涵電商」去年赴美上市，早於2016年曾獲阿里斥3億元人民幣注資，至今仍是阿里唯一入股的「網紅公司」，令外界不禁揣測投資是否與蔣凡有關。