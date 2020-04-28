惠理謝清海：很難對賭看淡A股

不過，謝清海對中國經濟復蘇的看法趨向謹慎，把反彈速度由「V形」改為「U形」。他指出受海外疫情影響，不少出口訂單被抽後甚至取消，減慢中國職位創造甚至倒退，復工復產亦或受第二波疫情威脅，不過他認為，中國復蘇速度會較歐美為快。相對美股，謝清海指出自3月底以來已上升了20%，已經上升過快，市場對美國的復蘇速度是過於樂觀。

指中國經濟復蘇反彈速度為「U形」

惠理集團首3個月基金管理規模（AUM）下跌27%至109億美元，淨贖回18億美元，謝清海指4月AUM已有回升，聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺補充，AUM受資產價格波動會影響，3月AUM下跌其實有逾半是因為市值下跌。

評級機構惠譽早前下調香港主權評級，除政府開支增加，亦提及香港深層社會分裂問題仍未解決，為經商環境帶來不穩定。謝清海認為，房屋問題、社會政治改革等問題仍未解決，希望在疫情環境下，社會可借此機會尋找妥協和解的方法。