一周3錄「零確診」 本地價殘股領漲

【明報專訊】本港新冠肺炎疫情漸見緩和，昨日再錄「零確診」，刺激價殘的本地股領漲。恒指昨日升448點或1.88%，報24,280點，重上10天線（24,107點），國指升219點或2.27%，報9875點。但主板成交繼續低迷，只有871億元。美股昨晚開市早段做好，夜期亦由低水轉高水，截至晚上11時45分，恒指夜期報24,364點，高水84點。
恒指重上10天線
昨日恒指高開199點，最多曾升487點，高見24,318點，收市報24,280點。但儘管恒指高開高收，卻仍處於「對稱三角形」之內整固，維持在本月初以來的上落區間。今日適逢期指結算日，而北水又缺席至下周，加上傳統「五窮月」將至，恒指短期走勢仍存隱憂。
本港一周三次零確診，市場憧憬零售逐漸復活，本地收租股及零售股率先反彈。九龍倉置業（1997）升5.26%，收報31元，是升幅最大的藍籌；希慎興業（0014）及太古地產（1972）分別彈3%及2.58%。莎莎國際（0178）曾急彈11.72%，高見1.43元，最終收報1.38元，升7.82%。珠寶鐘表股東方表行集團（0398）、六福集團（0590）、周生生（0116）分別漲5%、4.53%、2.37%。
此外，一眾地產股股價上揚，信和置業（0083）、新世界發展（0017）及會德豐（0020）升超過3%。
缺北水兼五窮月
大市短期走勢存隱憂
南下港股通今日暫停，至5月6日始重開。港股通昨日錄得8.33億元淨流入，為連續7日錄得淨流入。昨日北水繼續掃入科網股，騰訊（0700）、中國移動（0941）、平安好醫生（1833）分別錄得3.36億、2.10億及1.64億元北水淨流入。