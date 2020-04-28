一周3錄「零確診」 本地價殘股領漲

恒指重上10天線

昨日恒指高開199點，最多曾升487點，高見24,318點，收市報24,280點。但儘管恒指高開高收，卻仍處於「對稱三角形」之內整固，維持在本月初以來的上落區間。今日適逢期指結算日，而北水又缺席至下周，加上傳統「五窮月」將至，恒指短期走勢仍存隱憂。

本港一周三次零確診，市場憧憬零售逐漸復活，本地收租股及零售股率先反彈。九龍倉置業（1997）升5.26%，收報31元，是升幅最大的藍籌；希慎興業（0014）及太古地產（1972）分別彈3%及2.58%。莎莎國際（0178）曾急彈11.72%，高見1.43元，最終收報1.38元，升7.82%。珠寶鐘表股東方表行集團（0398）、六福集團（0590）、周生生（0116）分別漲5%、4.53%、2.37%。

此外，一眾地產股股價上揚，信和置業（0083）、新世界發展（0017）及會德豐（0020）升超過3%。

缺北水兼五窮月

大市短期走勢存隱憂

南下港股通今日暫停，至5月6日始重開。港股通昨日錄得8.33億元淨流入，為連續7日錄得淨流入。昨日北水繼續掃入科網股，騰訊（0700）、中國移動（0941）、平安好醫生（1833）分別錄得3.36億、2.10億及1.64億元北水淨流入。