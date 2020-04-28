金管局預警 首季外匯基金見紅 多做另類投資 少買非美元資產

明報記者 溫藹紅

身兼外匯基金投資辦公室行政總裁李達志於文中指出，疫情將對全球經濟造成重大打擊，雖然外匯基金的投資以債券為主、股票及另類投資為輔，然而在環球股市大幅度急跌下，今年首季亦難以避免會錄得虧損。金管局將於下月4日上立法會時，公布首季外匯基金投資表現。

李表示，基金的投資表現更將面對兩大挑戰，其一貨幣和財政措施對根本地解決是次危機的作用有限，全球經濟何時能復蘇是未知之數，預料環球經濟會繼續疲弱，企業會面對重重困難，或將引起金融市場震盪；其二是美國量化寬鬆重臨，將削弱外匯基金債券投資分散風險的作用，指美國國債收益率已跌至與10年前相若或更低水平，價格上升空間有限，加上低息環境下未來的利息收入亦不容樂觀，影響外匯基金的抗跌能力。

外匯基金在過去數年亦曾出現季度虧損（見表2），這次預警是繼2015年第三季及2018年第四季後，再次錄得投資虧損。事實上年初至今，全球主要的主權基金亦預計會錄得巨虧，早前挪威主權基金公布，今年首季勁蝕約8814億港元。

王良享：美國QE令分散風險難度更高

李達志指出，金管局將集中在防禦性及流動性兩方面，管理外匯基金的投資。他指出，過去幾年已通過調整資產配置，如減少非美元的貨幣配置，以減低金融市場波動對基金的負面影響；其次會加大「長期增長組合」下的另類投資如基建投資，減低基金內不同投資的回報相連性，從而分散風險；同時會提高資產組合的流動性，確保外匯基金能在短時間內將資產變現，及提供資金維持香港的貨幣金融穩定。

金管局5度沽港元 合計100億

星展財資市場部董事總經理王良享表示，受疫情爆發影響，估計今年首季外匯基金的虧損幅度，將高於2018年第三季時的336億元。他認為美國量化寬鬆及減息措施下，外匯基金想要達到分散風險的難度將更高。

另外，金管局昨午再度入市，沽出23.3億港元，完成後，香港銀行體系結餘將於周三增至740.41億元。自上周開始金管局已五度入市，共沽出100.1億港元。