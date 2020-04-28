港3月出口跌5.8%勝預期 首季跌9.7%

進口連續16月負增長

從地區看，3月出口至中國內地升8.4%、越南升1.2%和台灣升0.9%；出口印度跌17.2%；泰國和新加坡分別跌15.6%及14.5%。出口歐美的跌幅更大，出口英國大跌34.2%、德國跌33.1%，美國亦有29.3%跌幅。

同期，進口自美國跌29.5%、馬來西亞跌19.6%、內地亦跌14.1%。不過來自越南、新加坡和台灣的進口錄得升幅，分別升24%、9.8%及9.7%。

商品方面，3月跌最多是非金屬礦物製品，按年跌62.2%；通訊、錄音及音響設備和儀器跌19.4%，主要包括珠寶、金飾及銀器的雜項製品也跌20.8%。這3種商品首季亦錄得跌幅，分別累跌37.2%、19.7%及20.4%。

政府發言人：短期仍受壓

政府發言人表示，出口在3月份仍然疲弱，但輸往內地的出口隨着當地經濟逐步恢復而反彈，但輸往許多其他主要市場的出口則進一步急挫。展望未來，由於疫情自3月以來在全球蔓延，並令全球經濟活動出現嚴重收縮，香港的商品出口短期內仍將顯著受壓。