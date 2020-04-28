匯控渣打今明業績 聚焦疫情影響

大摩估兩行信貸撥備倍增

由於疫情爆發，企業違約和重組或會激增，銀行在問題企業的貸款不太可能全數收回，例如在興隆的個案，銀行每一元貸款可能只能收回0.18元，匯控和渣打在興隆分別有6億和2.4億美元風險敞口。摩根士丹利報告預期，匯控首季撥備預期信貸損失為16.53億美元，按年上升183%，渣打信貸減值為4.12億美元，按年上升428%。

匯控今日放榜，康證投資研究部董事李聲揚認為，未來經濟環境轉壞，市場已對業績沒有特別期望，該行業務主要在亞洲，貸款增長幅度不會如歐美同業巨大，認為出現撥備大幅超出預期的可能不大。目前匯控股價已跌至40元以下低殘水平，他認為業績後不大可能再大跌，但目前銀行股難有升幅。

瑞銀：港銀現金流不夠派息

此外，瑞銀發表報告，預計香港銀行的自由現金流在中期不足以支持現時的派息水平，但下行風險未完全反映，特別是市場仍然認為恒生銀行（0011）派息會繼續增長。該行指出，金管局減發外匯基金票據，港元結餘增加，將加快港元拆息與美元趨同，令未來兩年銀行的淨息差會明顯收窄。