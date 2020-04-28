思捷關亞洲56店 包括港3店

料花2億關店 損本財年業績

思捷表示，首三季該56間店舖帶來2.67億元收入，佔同期總收入比例小於4%，關店料於本財政年度末前完成。完成後將繼續營運中國內地的合資公司業務以及亞洲的批發業務和許可權業務，並專注於歐洲的核心市場。思捷初步評估，關店將產生一次過特殊成本介乎於1.5億至2億元，並將對6月底止的財年業績產生負面影響。

同時，集團執行主席及行政總裁柯清輝於重組期間停止收取薪酬，行政管理層已接受減薪35%，高級副總裁及副總裁已接受減薪25%，以及包括獨董在內的非執行董事亦會減董事袍金20%，管理層自願減薪亦有助減輕對財務表現造成的負面影響。

業績方面，集團披露按本地貨幣計算，第三季整體收入跌22.2%，按分銷渠道而言，不包括電子商店的零售、批發，以及電子商店的收入按本地貨幣計算分別按年減少39.8%、20.1%及2.6%。按本地貨幣計的截至3月底第三季及首三季，思捷的亞洲整體收入分別大跌51.6%及43.5%，核心的歐洲業務第三季及首三季的整體收入亦分別跌19.2%及11.9%。

德國6附屬公司申財產保護

至於思捷最大單一業務市場的德國，今年3月思捷旗下6間德國附屬公司已申請啟動財產保護訴訟程序，管理層表示正在制訂一項重組計劃，而該計劃將於今年6月底提交最近成立的債權人委員會批准。