10年3供股 發行股數增逾倍

新世界的股價表現曾經輝煌一時，在1990年代曾高見40、50元，但經歷亞洲金融風暴、科網熱潮及其後內地股熱炒，股價表現未見突出。在踏入2000年後，集團開始多次供股，翻查資料，新世界在2004年、2011年及2014年曾三度供股集資，合共籌約300億元；旗下新世界中國，亦曾在2005年、2009年及2011年三度供股，集資逾150億元，其後新中在2016年亦被新世界私有化，令公司至今坐擁巨額現金，截至去年底止，新世界手頭現金約635.43億元。

不過，單計三次供股，新世界前後發行多達51.3億股新股，令發行股本倍增，同時亦因為市面充斥大量街貨，致收集困難，股價長期在10多元浮沉，為近年回購及合股埋下伏線。

專家料作風或有變 告別供股時代

匯盈資產管理董事總經理謝明光不諱言，新世界此時選擇合股，無疑想向投資者說，想告別過去5元多、6元多的供股時代，就算大股東鄭家股權維持不變，亦對外宣示將來的作風或有變，將來該公司的後續動作值得注意。