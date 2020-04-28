新世界四合一 每手9000變3.6萬元 分析料增碎股助收貨 集團：目前無意集資

明報記者 陳偉燊

新世界解釋，今次合股無意集資（包括供股及配股），同時令其發行股份數目縮減，與市面其他同業處於相若水平，方便管理，同時改善股東基礎。

翻查資料，除電訊盈科（0008）在2003年仍在藍籌行列時曾經合過股，10多年來再無恒指成分股企業合併股份。現時一眾在港上市的大型地產股中，以新世界發行股份數目最多，達101.68億股。完成合股後，股數將減至25.42億股，股數與另外兩家地產股新地（0016）及會德豐（0020）接近。

合股後股數25.4億

接近新地會德豐

根據公告，新世界計劃6月1日向股東寄發通函，19日舉行股東特別大會表決，倘順利獲得通過，股份合併將於同月23日生效。集團表示，將委聘一家證券行代股東整合合股後產生的碎股，湊足為完整一手。同時，合股後如果出現不足1股的零碎股份，將不會配發予股東，但會以6月23日當日股價，以現金支付予實物持有的股東，惟透過中央結算系統（CCASS）持有的則不獲補償。

新世界在今次宣布合股前已頻頻出手回購股份，自3月初起涉及股數約6580.4萬股，涉資約5.51億元，令集團大股東、鄭家純家族旗下私人公司周大福企業持股，在1個月內增加約0.25百分點至44.6%。有市場人士表示，由於今次合股造成股東手上不足1股的零碎股份將會註銷，加上製造碎股令股東沽出意欲增加，變相令鄭氏家族增加低價增持的機會。

專家：利外資基金經理買貨

匯盈資產管理董事總經理謝明光認為，新世界合股前，股價折合為1美元以上，但是礙於外資基金經理不能購入市價在1美元以下的股份，因此合股後，將有利吸引基金較易吸納及進一步收乾貨源，有利炒上。

時富金融優越投資服務部顧問黎永良則指出，近年罕見大藍籌合股，相信近期經過大跌市後不少公司股價受壓，因此相信新世界此舉，可以令股價維持在一定水平，重新吸引基金投資者。