疫情存隱憂 債券基金有利可圖

明報記者 黃清瑤

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，強積金表現較滯後，料未完全反映股市跌勢，建議投資者可將強積金由股票基金轉至債券基金，「目前債市非有避險作用，而是較有利可圖。不但相對安全，且現時是低息時代，距離股市見底或央行重新加息相信會有一段時間」。他續稱，儘管債價已升了不少，但相信未來仍有上升空間，另指今年內息口穩定且低位徘徊，因此債券較安全。

料債價有上升空間 低息時代債券相對安全

對於疫情，他指市場人士都憂慮疫情會有第二波出現，加上未來一兩季的經濟數據必定較差，令環球股市波動。另外值得留意的是，過去多年美股一直做好，不少企業的市盈率一直很高，在現時市況下盈利增長較慢，相關股票有機會被重估，有下跌風險。

看好港元美元債券基金 毋須憂慮匯率風險

倘若大部分強積金配置於股市會較為危險，他建議較進取的投資者可將一半資金投放於債券基金，一半投放於現金，「由於不少投資者擔心錯過股市急升一刻，加上經濟好轉時債價隨即會下跌，若預留一半現金，就可以在股市好轉時立即入市」。由現時開始，亦可以留意一些跌得較深的股票基金，以便為日後入市做好準備。不過如果臨近退休，在近期強積金錄虧損下，他建議暫時不要提取，應至少等一年後才贖回款項；至於距離退休尚有5至10年的人，則應該選擇較為保守的投資部署。

債券選擇方面，根據晨星投資管理資料顯示 ，今年首3個月表現最好的基金同為港元債券基金，回報率普遍高於4%；其次為環球債券基金、儲蓄基金等。陳炳強表示 ，基金選擇方面可考慮港元或美元債券，其好處是不需要憂慮匯率風險。匯率風險主要源於兩個因素：首先，美元以外的外幣會有下跌風險，一旦匯率貶值，債券價格亦會受影響；第二，如市場再有震盪，資金通常會流入美元避險。

倘若強積金成員偏向保守或即將退休，他建議選取以港元或美元為本的債券，相反，較為進取的可將一半金額投放於美元或港元債券，另一半投放於非美元地區。市場上美國及歐洲地區為主要債券法制體系，因此非美元地區債券選擇不多，普遍為新興市場債券。另外，他不建議投資者買入日圓債券，因為其息率近乎零。

市場上另一樣不穩定因素是油價，上周曾跌至每桶負40美元，而一旦美國頁岩油公司結業，將會帶來連鎖性的系統風險，但陳認為目前毋須過於悲觀，油價暴跌僅反映經濟差、石油需求持續偏低。以目前油價，就連產油國都不能賺回成本，因此他預計會進一步大幅減產，並持續維持於低產量，尤其是面對嚴峻的庫存問題，他相信產油國會有所行動，預計油價可重上20美元，並有機會維持半年至一年；但倘若疫情在一年後仍未結束，相信會令美國頁岩油企業出現倒閉風險，企業債投資者則要小心。

最後陳炳強提醒，強積金屬於長時間的退休投資部署，無論任何時候，若能力許可都應增加自願供款，「強積金投資好比碗，碗的深度愈大，可承載的水更多，一旦遇上衝擊仍不至於乾涸」，另外，不少成員得知強積金虧損，就會頻頻轉倉，如長年期投資在高風險基金，即使虧損一兩年，普遍可以在往後日子回本或賺取更多。

[退休綢繆]