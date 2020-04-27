愉景新城盤源減 呎價守1.4萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯首席聯席區域經理梁仲維指，上月因部分業主議價空間擴大，令成交宗數按月升1.8倍，而本月因減價盤源已被消化，放盤量亦跌至只有約50個，導致交投萎縮，愉景新城新近成交為8座高層D室，實用600方呎，3房間隔，原以880萬元放盤，經議價後以870萬元易手，減幅僅約1%。原業主2017年3月720萬元購入上址，剛滿3年額印期即沽貨離場，帳面獲利160萬元或22%。梁認為，隨市况回穩，加上疫情影響減輕，料做價將穩步回升。

此外，多個屋苑亦錄得成交價反彈個案，利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳海翩匯3座高層H室，實用271方呎，屬開放式間隔，享海景，新近以582.4萬元成交，實呎21491元，呎價創屋苑歷史新高，並創區內開放式戶型呎價新高。原業主於2016年以350.6萬元一手購入物業，帳面獲利231.8萬元或66%。

第一城2房重上600萬 5個月首見

沙田第一城則有2房單位重上600萬元水平，為5個月來首見。市場消息指，沙田第一城31座頂層戶，實用327方呎，2房間隔，連天台，新近以618萬元成交，實呎18899元。原業主於2014年以400萬元入市，現帳面賺218萬元或55%。

另外，美聯分行高級營業經理張少勛指，東涌映灣園6座中高層F室，實用550方呎，2房間隔，近日在「無樓睇」情况下，連租約以668萬元成交，實呎12146元。同座中層F室上月曾以630萬元易手，兩成交單位面積及景觀相同，反映同類做價反彈約6%。原業主2017年2月500萬元購入物業，帳面獲利168萬元或34%。

加多近山1房5年實蝕140萬

不過，半新盤仍持續錄得蝕讓個案，美聯客戶經理周秀梅表示，堅尼地城加多近山中層C室，實用377方呎，1房間隔，新近以950萬元沽出，實呎25199元。原業主2015年1043.2萬元購入，帳面蝕讓93.2萬元或9%，連同使費計料實蝕約140萬元或約13%。

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