翰林峰1房月租1.82萬 低市價7%

利嘉閣市務經理陳劭翀表示，翰林峰3座中層E室，實用面積359方呎，屬1房連儲物室間隔，外望山景及樓景，業主去年底叫價2.5萬元放租，新近獲租客洽租，並減價6800元或27%後，以1.82萬元租出，實用呎租約51元。

上述單位業主於2018年4月以約971.2萬元購入，租金回報約2.2厘。資料顯示，同類單位為3座高層E室，實用面積359方呎，上月中以2.25萬元租出，而上述最新租賃若考慮樓層因素，亦略低市價約7%。

豐連開放式戶月租9300元 呎租35元

另外，屯門豐連有業主將開放式單位以9300元租出。祥益地產分行經理黃文樂表示，上述為豐連1座低層G室，實用面積264方呎，開放式間隔，新近以9300元獲租客承租，實用呎租約35元，月租屬市價水平。單位業主2016年以約224.9萬元一手購入，持貨4年，租金回報近5厘。

錦綉花園3房減租2000元租出

元朗錦綉花園亦錄租賃成交。利嘉閣分行首席聯席董事季思佳表示，錦綉花園河北第九街雙號屋，實用面積約950方呎，3房間隔，業主原叫租28,800元，經議價後減價2,000元或約7%，終以26,800元租出，實用呎租約28.2元。業主2017年7月以約839萬元購入單位，租金回報約4厘。