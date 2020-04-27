十大屋苑周末22成交 兩月高

太古城3房1968萬 屋苑今年新高

龍頭屋苑太古城本月至今錄得22宗成交，成交量超越上月全月的19宗，平均實呎18,829元。中原區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城最新一宗成交位於海棠閣高層G室，實用1015方呎，屬3房套間隔，以1968萬元成交，實呎19,389元，成交價為屋苑今年最高。原業主於2000年以712.8萬元買入自住，持貨至今20年，帳面大賺1255.2萬元或1.7倍。

將軍澳連續3個月破200宗成交

將軍澳區本月交投活躍，連同公營房屋計，全區本月至今暫錄約240宗二手成交，成交量有機會追平上月全月295宗，兼為連續3個月錄得逾200宗水平。其中，將軍澳日出康城緻藍天本月至今錄得5宗成交，平均實呎13,488元，新近有3房單位以每實呎1.4萬元易手。中原高級分區營業董事伍錦基表示，緻藍天5座中低層右翼A室，實用面積699方呎，屬3房1套連儲物室間隔。原業主於去年底開價1050萬元放盤，在累減52萬元或5%，新近以998萬元成交，實呎14,278元。原業主2015年4月以665萬元購入，持貨至今5年，帳面獲利333萬元或50%。資料顯示，同類相同呎數及座向的單位，去年至今的成交呎價均徘徊在1.3萬元水平，是次成交則稍高於早前成交。

MONTEREY兩房額印鬆綁891萬沽

同時，將軍澳MONTEREY本月暫錄約7宗二手成交，新近有2房單位業主趁額外印花稅（SSD）限售期屆滿即沽貨離場。利嘉閣首席分區董事溫錦駒表示，上述單位為MONTEREY 7B座中層D室，實用面積522方呎，屬2房間隔，外望園景，以891萬元成交，實呎17,069元。原業主於2017年3月以約629.6萬元購入，持貨滿3年後轉手，帳面獲利約261.4萬元，物業3年升值約42%。